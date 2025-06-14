Son dakika l İran'dan misilleme: Balistik füzeler ateşlendi

İsrail gece yarısı İran'a yönelik başlattığı saldırılara 'Yükselen Aslan' adını vermiş, İran'ın üst düzey komutanları, nükleer bilim insanları ve tesislerini hedef almıştı. İran'dan bu akşam misilleme geldi. İran devlet televizyonunun haberinde, "İran'ın füze saldırıları başlatıldı" ifadelerine yer verildi. İran operasyona Sadık Vaat 3 adını verdi. İşte bu akşam yaşananlar:
1 İRAN'DAN İSRAİL'E MİSİLLEME
İsrail'in İran'a saldırıları devam ederken başkent Tahran'da yeniden patlama sesleri duyuldu. İran medyasında paylaşılan görüntülere göre, şiddetli patlamalar Tahran'ın batısında meydana geldi. AA'nın haberine göre İsrail'in Tahran'daki saldırılarına İran Atom Enerjisi Kurumu'nda konuşlu hava savunma sistemleri tarafından karşılık verildiği bildirildi.
İran devlet televizyonunun haberinde, "İran'ın füze saldırıları başlatıldı" ifadelerine yer verildi. Devlet televizyonunda, canlı yayında füzelerin Tel Aviv'e isabet ettiğine dair görüntüler yayımlandı. İsrail ordu sözcülüğünden yapılan açıklamaya göre de İran'dan İsrail'e doğru füzeler ateşlendi.
Hava savunma sistemlerinin füzeleri önlemeye çalıştığına dikkat çekilen açıklamada, İsrail vatandaşlarına sığınaklarda kalmaları çağrısı yapıldı. Ayrıca, İsrail'deki cep telefonlarında uyarı alarmları çalarak, "sığınaklara gidilmesi" talimatı gönderildi.
2 İRAN OPERASYONA SADIK VAAT 3 ADINI VERDİ
İran devlet televizyonu, Devrim Muhafızları Ordusu tarafından yapılan yazılı açıklamayı yayımladı. İsrail'in İran'a düzenlediği, sivil ve üst düzey askerlerin hayatını kaybettiği saldırıya işaret edilen açıklamada, "Siyonist rejimin işgal altında bulunan topraklardaki onlarca hedefi, askeri merkezleri ve hava üsleri 'Sadık Vaad-3' Operasyonu kapsamında vuruldu." ifadeleri kullanıldı. Operasyonun ayrıntılarına ilişkin bilgi verileceği kaydedildi.