Dünyanın en güçlü orduları 2025: İran ve İsrail kaçıncı sırada?

İsrail'in İran'a gerçekleştirdiği saldırıların ardından, Tahran'dan gelebilecek bir misilleme beklentisi hakim. Peki, muhtemel bir çatışma durumunda, iki tarafın askeri kapasiteleri savaşın seyrini nasıl şekillendirebilir, hangi ordu daha güçlü? İşte Global Fire Power verilerine göre 2025 yılı itibarıyla dünyanın en güçlü orduları:
15 15- İsrail
Güç Endeks Puanı: 0.2661
|Kategori
|Değer
|Savunma Bütçesi
|30,5 milyar dolar
|Asker Personel Sayısı
|643 bin
|Uçak Sayısı
|611
|Savaş Uçağı Sayısı
|240
|Tren Sayısı
|159
|Helikopter Sayısı
|147
|Atak Helikopteri
|48
|Tank Sayısı
|1300
|Silahlı Araç Sayısı
|35985
|Kundağı Motorlu Topçu
|352
|Çekili Topçu
|171
|Mobil Roketatar
|183
16 16- İran
Güç Endeks Puanı: 0.3048
|Kategori
|Değer
|Savunma Bütçesi
|15,5 milyar dolar
|Uçak Sayısı
|551
|Savaş Uçağı Sayısı
|188
|Tren Sayısı
|103
|Helikopter Sayısı
|128
|Atak Helikopteri
|13
|Tank Sayısı
|1713
|Silahlı Araç Sayısı
|65825
|Kundağı Motorlu Topçu
|392
|Çekili Topçu
|2070
|Mobil Roketatar
|1517
|Asker Personel Sayısı
|934 bin