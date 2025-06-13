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Dünyanın en güçlü orduları 2025: İran ve İsrail kaçıncı sırada?

İsrail'in İran'a yönelik gerçekeleştirdiği saldırılar Ortadoğu'da tansiyonu yeniden yükseltti. Gerilimin tırmanmasıyla birlikte dünyanın en güçlü orduları merak konusu oldu. İşte İsrail ve İran ordularının karşılaştırması ve dünyanın en güçlü orduları

13 Haziran 2025 | 11:56
Son Güncellenme: 13 Haziran 2025 | 13:41
Dünyanın en güçlü orduları 2025: İran ve İsrail kaçıncı sırada?

İsrail'in İran'a gerçekleştirdiği saldırıların ardından, Tahran'dan gelebilecek bir misilleme beklentisi hakim. Peki, muhtemel bir çatışma durumunda, iki tarafın askeri kapasiteleri savaşın seyrini nasıl şekillendirebilir, hangi ordu daha güçlü? İşte Global Fire Power verilerine göre 2025 yılı itibarıyla dünyanın en güçlü orduları:

1 1- ABD

1- ABD

Güç Endeks Puanı: 0.0744

2 2- Rusya

2- Rusya

Güç Endeks Puanı: 0.0788

3 3- Çin

3- Çin

Güç Endeks Puanı: 0.0788

4 4- Hindistan

4- Hindistan

Güç Endeks Puanı: 0.1184

5 5- Güney Kore

5- Güney Kore

Güç Endeks Puanı: 0.1656

6 6- İngiltere

6- İngiltere

Güç Endeks Puanı: 0.1785

7 7- Fransa

7- Fransa

Güç Endeks Puanı: 0.1878

8 8- Japonya

8- Japonya

Güç Endeks Puanı: 0.1839

9 9- Türkiye

9- Türkiye

Güç Endeks Puanı: 0.1902

10 10- İtalya

10- İtalya

Güç Endeks Puanı: 0.2164

11 11-Brezilya

11-Brezilya

Güç Endeks Puanı: 0.2415

12 12- Pakistan

12- Pakistan

Güç Endeks Puanı: 0.2513

13 13-Endonezya

13-Endonezya

Güç Endeks Puanı: 0.2557

14 14- Almanya

14- Almanya

Güç Endeks Puanı: 0.2601
 

15 15- İsrail

15- İsrail

Güç Endeks Puanı: 0.2661 

 

KategoriDeğer
Savunma Bütçesi30,5 milyar dolar
Asker Personel Sayısı643 bin
Uçak Sayısı611
Savaş Uçağı Sayısı240
Tren Sayısı159
Helikopter Sayısı147
Atak Helikopteri48
Tank Sayısı1300
Silahlı Araç Sayısı35985
Kundağı Motorlu Topçu352
Çekili Topçu171
Mobil Roketatar183

16 16- İran

16- İran

Güç Endeks Puanı: 0.3048 

 

KategoriDeğer
Savunma Bütçesi15,5 milyar dolar
Uçak Sayısı551
Savaş Uçağı Sayısı188
Tren Sayısı103
Helikopter Sayısı128
Atak Helikopteri13
Tank Sayısı1713
Silahlı Araç Sayısı65825
Kundağı Motorlu Topçu392
Çekili Topçu2070
Mobil Roketatar1517
Asker Personel Sayısı934 bin


 
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Borsada haziranda temettü vermesi kesinleşmiş 25 şirket
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