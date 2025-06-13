Dünyanın en güçlü orduları 2025: İran ve İsrail kaçıncı sırada?

İsrail'in İran'a gerçekleştirdiği saldırıların ardından, Tahran'dan gelebilecek bir misilleme beklentisi hakim. Peki, muhtemel bir çatışma durumunda, iki tarafın askeri kapasiteleri savaşın seyrini nasıl şekillendirebilir, hangi ordu daha güçlü? İşte Global Fire Power verilerine göre 2025 yılı itibarıyla dünyanın en güçlü orduları: