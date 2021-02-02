ABD’li roket, uydu ve uzay mekiği üreticisi SpaceX, uzaya ilk sivil uçuş görevi olan “Inspiration 4″ün bu yılın son çeyreğinde gerçekleştirilmesinin planlandığını duyurdu. Milyarder iş insanı Jared Isaacman ve seçilecek 3 kişi, “Crew Dragon” uzay mekiğiyle 2021’in son çeyreğinde uzaya çıkacak.

Şirketten yapılan açıklamada, uçuşun Florida’daki Kennedy Uzay İstasyonu’ndan gerçekleştirileceği belirtilerek, Shift4 Payments şirketinin Üst Yöneticisi Jared Isaacman ve seçilecek 3 kişinin “Crew Dragon” uzay mekiğiyle uzaya gönderileceği bildirildi.

Açıklamada, uzaya gidecek diğer 3 kişinin isimlerinin gelecek haftalarda duyurulacağı kaydedilerek, “Inspiration 4” görevine katılacaklara SpaceX tarafından ticari astronot eğitimi verileceği belirtildi.

“Inspiration 4” görevinin resmi internet sayfasından paylaşılan bilgilerde de söz konusu uçuştaki 4 koltuğun liderlik, umut, cömertlik ve refahı temsil ettiği bildirildi.

Uçuşun Jared Isaacman tarafından yönetileceği, uçuşla St. Jude Çocuk Araştırma Hastanesi’ne destek sağlanacağı kaydedildi.