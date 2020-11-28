İran’ın nükleer programının mimarlarından nükleer bilimci Muhsin Fahrizade’nin başkent Tahran’da düzenlenen suikastla öldürülmesinin ardından, İran İsrail’i suçluyor. AA’nın derlemesine göre İran, 2010’dan bu yana nükleer alanda çalışmalar yapan üst düzey 5 bilim insanını suikastlar sonucu kaybetti.

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani Fahrizade’nin öldürülmesinin İsrail’in tuzağı olduğunu ve suikasta yanıtın uygun bir zamanda verileceğini söyledi.

Ruhani, Fahrizade’nin, nükleer ve savunma alanındaki çalışmalarının yanında yeni tip koronavirüs (Kovid-19) konusunda da araştırmalar yapan bir bilim insanı olduğunu belirtti.

Suikastın ardında İsrail’in olduğunu ve ABD Başkanı Donald Trump’ın görevden ayrılmadan “kaos” hedeflediğini iddia eden Ruhani, “Birkaç hafta sonra baskı dönemlerinin sona ereceğini hissediyorlar ve dünyadaki şartları değiştirmeye çalışıyorlar. Hem bölgede istikrarsızlık oluşturmak hem de dikkatleri bu günlerde işgal altındaki topraklarda (Filistin) estirdikleri terör ve tehditlerden başka yöne çekmek istiyorlar.” diye konuştu.

İsrail’in tuzağına düşmeyeceklerini vurgulayan Ruhani, şöyle devam etti:

“İran’ın düşmanları İran ulusunun ve yetkililerinin bu cinayeti yanıtsız bırakmayacak kadar cesur ve azimli olduğunu iyi biliyor. İlgili yetkililer, bu suçun yanıtını uygun bir vakitte verecektir. Halkımız, siyonist rejimin tuzağına düşmeyecek kadar akıllı ve bilgedir.”

MUHSİN FAHRİZADE SUİKASTI NEDİR? *

İran nükleer programının mimarı olarak tanınan nükleer bilimci Muhsin Fahrizade, dün Tahran eyaletine bağlı Abserd ilçesinde düzenlenen suikastta hayatını kaybetti. İran Savunma Bakanlığı’ndan saldırı sonrası yapılan yazılı açıklamada Abserd ilçesinde silahlı teröristlerin İranlı nükleer fizikçi Fahrizade’nin bulunduğu araca saldırı düzenlediği belirtildi. Aynı zamanda Savunma Bakanlığı Araştırma ve İnovasyon Kurumu Başkanı da olan Fahrizade’nin saldırı sonucu ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldığı ancak tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadığı ifade edildi. Açıklamada Fahrizade’nin korumaları ile saldırganlar arasında çatışmanın çıktığı kaydedildi.

NETANYAHU 2018’DE BAHSETMİŞTİ *

AA’nın haberine göre Netanyahu, Nisan 2018’de İsrail istihbarat servisi Mossad’ın, İran nükleer çalışmalarından ele geçirildiğini iddia ettiği çok sayıda belgeyi kamuoyuyla paylaşmıştı. Bu toplantıda Netanyahu, Fahrizade’nin Amad isimli bir projenin başında olduğunu ileri sürmüş ve “Bu ismi unutmayın” ifadesini kullanmıştı.