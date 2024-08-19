Süperyat battı, 'İngiltere'nin Bill Gates'i ile beraber 6 kişi kayboldu

CNBC'de yer alan habere göre konuya yakın kaynaklar, İngiliz teknoloji girişimcisi Mike Lynch'in Sicilya açıklarında bir süperyatın batmasının ardından kayıp olduğunu söyledi. Lynch'in eşi Angela Bacares'in kurtarıldığı kaydedildi.

Basında yer alan çeşitli haberlere göre Bayesian adlı süper yat, İtalya'nın Palermo iline bağlı küçük bir balıkçı köyü olan Porticello açıklarında demirliyken yerel saatle sabah 5 sularında alabora oldu.

Geminin beklenmedik bir şekilde şiddetli bir fırtınaya yakalandığı bildirildi.

NBC News'in yerel yetkililere dayandırdığı haberine göre en az bir kişi hayatını kaybederken altı kişinin de kayıp olduğu, aralarında bir yaşında bir bebeğin de bulunduğu 15 kişinin ise kurtarıldığı bildirildi.

İtalyan Sahil Güvenlik yetkilileri, İngiliz bayraklı, 56 metrelik Bayesian tipi gemide 10 kişilik mürettebat ve 12 yolcunun bulunduğunu, gemideki yolcuların İngiliz, Amerikan ve Kanada uyruklu olduğunu belirtti.

Şirketini 11 milyar dolara sattığı HP ile davalık olmuştu

59 yaşındaki Lynch, kurumsal yazılım firması Autonomy'nin kurucusuydu. ABD'li teknoloji devinin kendisini 11 milyar dolarlık bir satışta Autonomy'nin değerini şişirmekle suçlamasının ardından Hewlett Packard ile uzun süren bir yasal savaşın hedefi haline geldi.

HP, Autonomy'yi satın aldıktan sonraki bir yıl içinde Autonomy'nin değerini 8,8 milyar dolar düşürdü.

Lynch, HP hakkındaki iddialar nedeniyle yargılanmak üzere geçen yıl İngiltere'den ABD'ye iade edildi. Haziran ayında, üç ay süren duruşmanın ardından dolandırıcılık suçlamalarından beraat etti.