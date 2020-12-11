Dünyayı etkisi altına alan yeni tip koronavirüse karşı geliştirilen aşı çalışmalarında sürpriz bir birleşme kararı alındı. İngiltere merkezli AstraZeneca, etkinliğini artırmak amacıyla Oxford Üniversitesi ile ortak geliştirdiği Covid-19 aşısını Rusya’nın Sputnik V aşısıyla birleştirecek. Yapılacak deneysel çalışmalarda iki aşının birlikte kullanılıp kullanılamayacağı test edilecek.

AstraZeneca, Sputnik V’yi geliştiren bilim insanlarının, klinik araştırmalarda Rus ve İngiliz aşılarını birleştirme teklifine olumlu yanıt verdi.

Sputnik V aşısının Twitter hesabından yapılan açıklamada, “AstraZeneca’ya aşılarında iki vektöre sahip olmaları için bizim vektörlerimizden birini kullanmalarını teklif ettik. Onayladılar” ifadeleri kullanıldı.

Klinik denemeler yıl sonunda başlayacak *

Euronews’te yer alan habere göre, Ayrıca Sovyet dönemi uydusunun adını taşıyan Sputnik V’i finanse eden Rusya Doğrudan Yatırım Fonu (RDIF) denemelerin yıl sonunda başlayacağını duyurdu.

İngiltere’nin borsada en değerli şirketlerinden biri ile devlet destekli Rus bilim araştırma enstitüsü arasındaki işbirliği, 1,5 milyondan fazla insanın hayatına mal olan salgına karşı etkili bir aşı geliştirme baskısının bir örneği.

AstraZeneca aşısının bir grup üzerinde yapılan denemelerde yüzde 90’a kadar başarı sağladıklarını duyurmuştu.

Rus aşı üreticileri ise halen deney aşamasında olan aşılarının, ABD’deki rakipleri Pfizer ve Moderna’ya benzer şekilde yüzde 90’ın üzerinde bir etkinlik oranına sahip olduğunu söylüyor.

Aşının ilk dozları da geçtiğimiz hafta kullanıma sunuldu.

Başkent Moskova ve bölgesindeki hastanelerde kurulan üç aşı merkezi ilk etapta sağlık görevlileri, öğretmenler ve sosyal güvenlik çalışanları için hizmet veriyor.