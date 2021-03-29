Süveyş Kanalı’nda sıkışan Ever Given adlı mega konteyner gemisini yeniden yüzdürme çalışmaları başarılı oldu. Çalışmaların ardından gemi yüzdürülürken diğer gemilerin geçişi için alan açıldı. Süveyş’te trafik sınırlı da olsa yeniden açılmış oldu.

Tayvanlı Evergreen şirketine ait Ever Given isimli gemi, geçen hafta karaya oturarak Süveyş Kanalı’nda gemi trafiğinin tıkanmasına yol açmıştı. 300’den fazla gemi kanalı geçmek için beklerken dün kurtarma çalışmalarına hız kazandırılmıştı. Süveyş Kanalı’nı deniz trafiğine kapatan devasa konteyner gemisini kurtarma çalışmalarından sonuç alındı.

Inchcape Shipping denizcilik hizmetleri tarafından yapılan açıklamada, “Ever Given sabah 4.30 sularında başarılı bir şekilde yüzmeye başladı. Şu anda güvende. Sonraki adımlar hakkında daha fazla bilgi, öğrenildikten sonra paylaşılacaktır” ifadeleri kullanıldı.

Süveyş Kanal İdaresi Başkanı Usame Rabi daha önceki açıklamasında, geminin yüzdürülmesi için çalışmaların 12 çekiciyle aralıksız sürdürüldüğünü, kanaldan geçmeyi bekleyen 320 gemi olduğunu kaydetmişti.

24 MART’TA KIYIYA ÇARPARAK KAZA YAPMIŞTI

Dünyanın en önemli su yollarından biri olan Süveyş Kanalı’nda 24 Mart’ta dev konteyner gemisi, ülkede yaşanan kum fırtınası ve kötü hava koşulları neticesinde görüş mesafesinin düşmesi nedeniyle kıyıya çarparak kaza yapmıştı.

“The Ever Given” isimli geminin dar kanalda enlemesine sıkışarak geçiş yolunu kapatması sonucu kanalda uzun gemi kuyrukları oluşmuş ve deniz trafiğinin durması nedeniyle ham petrol ve LNG sevkiyatlarında aksamalar yaşanmıştı.

Süveyş Kanalı İdaresi, aynı gün deniz trafiğinin normale döndüğünü açıklamış ancak 25 Mart’ta, gemi yeniden hareket edene kadar Süveyş Kanalı’ndaki trafiğin askıya alındığını duyurmuştu.

Söz konusu geminin sahibi Japon firma da 26 Mart’ta yaptığı açıklamada, geminin yeniden yüzdürülmesine yönelik girişimlerde “zorluklarla karşılaşıldığını” bildirmişti.