Katoliklerin ruhani lideri Papa Franciscus’u taşıyan uçak Irak’ın başkenti Bağdat’a indi.

Papa Franciscus’u havalimanında Irak Başbakanı Mustafa el-Kazımi resmi törenle karşıladı.

Papa, Kazımi ile havalimanında özel yetkilileri karşılama salonda bir araya gelecek.

Kazımi ile görüşmesi sonrası Papa, Bağdat’taki Yeşil Bölge’de Cumhurbaşkanlığı Sarayı’na geçecek. Papa, burada Cumhurbaşkanı Berhem Salih tarafından resmi törenle karşılanacak. Papa ve Salih daha sonra baş başa görüşme gerçekleştirecek.

Papa, burada sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve diplomatlarla da bir araya gelecek.

Papa ile Irak Cumhurbaşkanı Salih’in görüşmesi başladı

Katoliklerin ruhani lideri Papa Franciscus, Bağdat’ta Cumhurbaşkanlığı Sarayı’na geldi.

Cumhurbaşkanı Berhem Salih, Papa’yı düzenlenen resmi törenle karşıladı. Törenin ardından Salih ve Papa’nın baş başa görüşmesi başladı.

Papa, burada ülkedeki siyasi liderler, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve diplomatlarla da bir araya gelecek.

Papa Franciscus, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle 2020’deki dış gezilerini iptal etmişti. 16 ay sonra ilk dış gezisini gerçekleştiren Franciscus, tarihte Irak’ı ziyaret eden ilk Papa olarak kabul ediliyor.

Tarihte ilk kez bir Papa, Irak’ı ziyaret ediyor

Papa Franciscus, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle 2020’deki dış gezilerini iptal etmişti. Yaklaşık 16 ay sonra ilk dış gezisini gerçekleştiren Franciscus, tarihte Irak’ı ziyaret eden ilk Papa olacak.

Papa Franciscus’un Irak ziyaretini 8 Mart’ta tamamlaması planlanıyor.