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Tartışmalı ′ötanazi Tesla'sı′ yasaklandı

İsviçre, "ötanazi Tesla'sı" diye bilinen destekli intihar kapsülünün kullanıma sunulmasını yasakladı.

12 Temmuz 2024 | 14:46
Tartışmalı ′ötanazi Tesla'sı′ yasaklandı

İsviçre gazetesi Blick'in aktardığına göre savcılık, Sarco adlı destekli intihar cihazının kullanımının "bencil nedenlerle intihara teşvik, yardım ve yataklık" suçu kapsamında 5 yıla kadar hapis cezasına tabi olduğunu bildirdi.

Schaffhausen Kantonu Savcısı Peter Sticher, Sarco'nın tıbbi cihazlar yasası kapsamında sertifikalandırılmasının uygun olmadığını söyledi.

Blick, Sticher'in cihazı üreten Exit Switzerland firmasına gönderdiği mektupta, şirketin yaptığı başvuruda makinenin güvenliğine dair soru işaretleri olduğunu belirttiğini aktardı.

Independent Türkçe'de yer alan habere göre ötanazi sırasında mekanik süreci kimin takip edeceğinin belli olmadığına, bunun da sorunlara yol açabileceğine dikkat çekildi.

Ayrıca savcının, ötanaziyle ilgili işlemlerin kâr amacı gütmeyen kuruluşlar tarafından gerçekleştirilmesi gerektiğini söyleyerek, Sarco'nun kullanımı halinde elde edilecek gelirin de kanuna aykırı olduğunu ifade ettiği bildirildi.

Fütüristik görünümlü cihaz, kişinin tabut benzeri bir kapsüle girip içerideki düğmeye basmasıyla aktif hale geliyor.

Şirkete göre, 3D teknolojisiyle üretilen makine oksijen seviyesini hızla azaltırken düşük seviyede karbondioksit salgılayarak "huzurlu bir ölüm" vaat ediyor.

Cihaz, ötanazi savunucusu eski doktor Philip Nitschke tarafından geliştirildi. "Destekli intiharın Elon Musk'ı" olarak da anılan Nitschke, Britanya'nın tanınmış tabloid gazetesi Daily Mail'a geçen yıl verdiği söyleşide Sarco'nun çalışma prensibini şöyle anlatmıştı:

Kişi makineye girecek ve kendisine üç soru sorulacak: 'Kimsin?', 'Neredesin?' ve 'Düğmeye basarsan ne olacağını biliyor musun?'. Bunlar sözlü olarak cevaplandığında, yazılım düğmeye basılması için devreyi aktif hale getirecek. Düğmeye basan kişi çok hızlı şekilde ölecek.

Exit Switzerland, İsviçre'de Sarco'nun bu ay kullanıma sunulacağını duyurmuştu. Ancak Cenevre merkezli insani yardım kuruluşu CARE, makineye "intiharı cazip hale getirdiği" gerekçesiyle karşı çıkmıştı.

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