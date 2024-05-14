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Para mutluluğu satın alabilir mi? Terapistlere göre zengin insanların karşılaştığı 3 sorun

Para mutluluğu satın alabilir mi? Terapistlere göre bazılarının düşündüğünün aksine, bir milyon dolarlık maaş çeki her zaman sorunlardan muaf olmayı beraberinde getirmez.

14 Mayıs 2024 | 11:17
Para mutluluğu satın alabilir mi? Terapistlere göre zengin insanların karşılaştığı 3 sorun

Zenginlik, sadece davetlilerin binebildiği bir Ferrari'ye alınmamak ve 300 metrelik bir yatla yanlışlıkla mercan kayalıklarını yok etmek gibi alışılmadık sorunları beraberinde getirebilirken, zenginlerin karşılaştığı diğer sorunların çoğu sandığımız kadar ezoterik olmayabilir.

CNBC'nin konuştuğu terapistlere göre, süper zenginler çoğu zaman diğerlerinin yanı sıra izolasyon, depresyon ve paranoya gibi duygularla da mücadele ediyor.

Ultra zenginleri tedavi eden klinik psikoterapist Paul Hokemeyer CNBC'ye verdiği demeçte, "Çoğu insan zengin insanların nasıl sorun yaşayabildiğini anlayamıyor. Zenginlerin ruh sağlığı ile ilgili endişelerini önemsiz ve önemsizmiş gibi görüyorlar" diyor. 

 

 


 

1 1. Yalıtılmışlık hissi

1. Yalıtılmışlık hissi Hokemeyer'in müşterilerinin muzdarip olduğu en önemli sorunlardan biri kronik izolasyon. Drayson Mews kliniğinin kurucu müdürü, süper zenginlerin genellikle insanların onları oldukları gibi mi yoksa sahip oldukları gibi mi sevdiklerinden tam olarak emin olamadıklarını paylaşarak, "En üstteki %1'lik kesimin dünyasının gerçeklerini paylaşan çok az insanın bulunduğu çok nadir bir yerde yaşıyorlar" dedi. İlişkileri, kendilerinden ziyade başkalarına sağlayabilecekleri şeylerle tanımlanır hale geliyor. Psychotherapy City'de varlık danışmanlığı konusunda uzman bir psikoterapist olan Amanda Falkson, "İnsanlar sizi şanslı ve mutlu olarak görme eğilimindedir - ikisi de doğru olmayabilir" dedi. Onların da keder, travma, kayıplar ve zorlu ilişkiler gibi duygularla yüzleştiklerini belirtti. Ancak buna ek olarak, paranın nasıl harcanacağı ve kime güvenileceği konusunda da baskı var. "Servet oldukça izole edici olabilir... bazen tüm gözler paranızla ne yaptığınızı görmek için üzerinizde olur," diyerek bazı danışanların nasıl hatırlanmayı umdukları ve paranın nereye gitmesi gerektiği - yatırımlar, hayırseverlik veya miras oluşturma - baskısıyla karşı karşıya olduklarını belirtti.

2 2. Paranoya ve güvensizlik

2. Paranoya ve güvensizlik Hokemeyer'e göre zenginlik, süper zenginlerin çevresindeki insanların onları nesne olarak görmesine neden olabilir. Zengin insanlar daha yüksek sosyal statüye sahip olma eğilimindedir ve güçleri azalmış durumda yaşayanlar genellikle onlara doğru çekilirler. İkincisi, zenginleri kendilerini daha güçlü pozisyonlara yükseltecek merdivenler olarak görebiliyorlar, dedi. Psikoterapist, danışanlarının genellikle hiç bitmeyen bir istek bombardımanına tutulduğunu paylaştı. "İlişkileri, kendilerinden ziyade başkalarına ne sağlayabileceklerine göre tanımlanır hale geliyor" diye ekledi. Bu çerçevede, süper zenginler insanların kendileriyle ilişki kurma güdülerinden daha fazla şüphelenme eğiliminde oluyorlar.

3 3. Çarpıtılmış amaç duygusu

3. Çarpıtılmış amaç duygusu Ayrıca, servetlerini miras olarak alan ya da aniden büyük miktarda paraya sahip olanlara kıyasla, servetlerini kazananlar arasında da bir fark vardır. Hokemeyer, kendi başarılarının bir sonucu olarak zengin olan kişilerin güçlü bir iç kontrol odağına sahip olduklarını söylüyor. Hayatlarının gidişatından kendilerini sorumlu ve yetkili hissederler ve kaybetmeleri halinde yeniden para kazanma becerilerine güvenirler. Psikoterapistler, bunun tersine, aniden servet edinenlerin - miras yoluyla ya da bir iş satışıyla - yeni harcama güçlerine, statülerine ve koşullarına uyum sağlamakta zorlanabileceklerini söyledi. Ayrıca servetlerini idare etme ve koruma konusunda da kendilerine daha az güvenirler. Falkson, ani servet akışının genellikle varoluşsal kimlik sorunlarına ve ilişkilerde gerginliklere yol açabileceğini söyledi. "Çalışmaya gerek kalmadığında, anlam, amaç ve yapı hissinizi nereden alıyorsunuz? Yürüyen bir dolar işareti haline mi gelirsiniz? Artık eski dünyamın bir parçası olmadığıma göre sosyal olarak nereye uyum sağlayabilirim?" diyerek müşterilerinin bazı endişelerini dile getirdi.
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