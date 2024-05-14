Para mutluluğu satın alabilir mi? Terapistlere göre zengin insanların karşılaştığı 3 sorun

Zenginlik, sadece davetlilerin binebildiği bir Ferrari'ye alınmamak ve 300 metrelik bir yatla yanlışlıkla mercan kayalıklarını yok etmek gibi alışılmadık sorunları beraberinde getirebilirken, zenginlerin karşılaştığı diğer sorunların çoğu sandığımız kadar ezoterik olmayabilir. CNBC'nin konuştuğu terapistlere göre, süper zenginler çoğu zaman diğerlerinin yanı sıra izolasyon, depresyon ve paranoya gibi duygularla da mücadele ediyor. Ultra zenginleri tedavi eden klinik psikoterapist Paul Hokemeyer CNBC'ye verdiği demeçte, "Çoğu insan zengin insanların nasıl sorun yaşayabildiğini anlayamıyor. Zenginlerin ruh sağlığı ile ilgili endişelerini önemsiz ve önemsizmiş gibi görüyorlar" diyor.



1 1. Yalıtılmışlık hissi Hokemeyer'in müşterilerinin muzdarip olduğu en önemli sorunlardan biri kronik izolasyon. Drayson Mews kliniğinin kurucu müdürü, süper zenginlerin genellikle insanların onları oldukları gibi mi yoksa sahip oldukları gibi mi sevdiklerinden tam olarak emin olamadıklarını paylaşarak, "En üstteki %1'lik kesimin dünyasının gerçeklerini paylaşan çok az insanın bulunduğu çok nadir bir yerde yaşıyorlar" dedi. İlişkileri, kendilerinden ziyade başkalarına sağlayabilecekleri şeylerle tanımlanır hale geliyor. Psychotherapy City'de varlık danışmanlığı konusunda uzman bir psikoterapist olan Amanda Falkson, "İnsanlar sizi şanslı ve mutlu olarak görme eğilimindedir - ikisi de doğru olmayabilir" dedi. Onların da keder, travma, kayıplar ve zorlu ilişkiler gibi duygularla yüzleştiklerini belirtti. Ancak buna ek olarak, paranın nasıl harcanacağı ve kime güvenileceği konusunda da baskı var. "Servet oldukça izole edici olabilir... bazen tüm gözler paranızla ne yaptığınızı görmek için üzerinizde olur," diyerek bazı danışanların nasıl hatırlanmayı umdukları ve paranın nereye gitmesi gerektiği - yatırımlar, hayırseverlik veya miras oluşturma - baskısıyla karşı karşıya olduklarını belirtti.

2 2. Paranoya ve güvensizlik Hokemeyer'e göre zenginlik, süper zenginlerin çevresindeki insanların onları nesne olarak görmesine neden olabilir. Zengin insanlar daha yüksek sosyal statüye sahip olma eğilimindedir ve güçleri azalmış durumda yaşayanlar genellikle onlara doğru çekilirler. İkincisi, zenginleri kendilerini daha güçlü pozisyonlara yükseltecek merdivenler olarak görebiliyorlar, dedi. Psikoterapist, danışanlarının genellikle hiç bitmeyen bir istek bombardımanına tutulduğunu paylaştı. "İlişkileri, kendilerinden ziyade başkalarına ne sağlayabileceklerine göre tanımlanır hale geliyor" diye ekledi. Bu çerçevede, süper zenginler insanların kendileriyle ilişki kurma güdülerinden daha fazla şüphelenme eğiliminde oluyorlar.