Tesla, şirketin CEO'su Elon Musk'a 1 trilyon dolarlık plan önerisinde bulundu.

Techcrunch'da yer alan habere göre; Musk'ın eşi benzeri görülmemiş paketi edinebilmesi için şirketin önümüzdeki yıllar için ortaya konan iddialı hedefleri yakalaması gerekiyor. Yani bunu bir dizi kıstasa bağlamış durumda. Bunlar arasında Tesla'nın robotaksi işinin genişletilmesi ve şirketin piyasa değerinin en az 8,5 trilyon dolara çıkarılması yer alıyor. Musk'a teklif edilen plan 10 yılı kapsıyor.

Yeni plandaki teşvikler, Musk'ın robotik ve yapay zeka gibi yeni pazarlarda büyümeyi hedeflerken Tesla'ya odaklanmasını sağlamayı amaçlıyor.

Musk'ın alabileceği ek hisseler, Tesla'dan yapılan bildirimde ayrıntılı olarak açıklanan şartlara göre, elektrikli araç üreticisindeki hissesini en az yüzde 25'e çıkaracak. Musk, bu büyüklükte bir hisse istediğini kamuoyuna daha önce açıklamıştı.

Şirket paydaşlarına "Tesla, otonom ürün ve hizmetleri demokratikleştiren bir toplum yaratmaya yardımcı olabilir" dedi. Tesla, Musk'ın "tekil vizyonunun" "bu kritik dönüm noktasında yol almak" için "hayati önem taşıdığını" da söyledi.