ARA
DOLAR
34,06
-0,02%
DOLAR
EURO
37,63
0,06%
EURO
GRAM ALTIN
2748,12
0,14%
GRAM ALTIN
BIST 100
9705,72
0,06%
BIST 100
USD/TRY
Döviz Çevirici
TRY
USD
EUR
Hesapla
  • Anasayfa
  • Dünya
  • TikTok akımına uyup ATM'lerden para çeken binlerce kişinin başı dev bankayla dertte!

TikTok akımına uyup ATM'lerden para çeken binlerce kişinin başı dev bankayla dertte!

Amerika Birleşik Devletleri'nde son dönemde viral olan bir TikTok akımı, birçok kullanıcının hırsızlık suçlamasıyla karşı karşıya kalmasına yol açtı.

10 Eylül 2024 | 10:09
TikTok akımına uyup ATM'lerden para çeken binlerce kişinin başı dev bankayla dertte!

Geçtiğimiz hafta sonu, TikTok'ta viral olan videolar, Chase Bank'a ait  ATM'lerden bedava para almanın bir yolunu gösterdiğini iddia etti. Bu yöntem, kullanıcının aslında sahip olmadığı büyük miktarda bir çeki yatırıp, resmi işlemler tamamlanmadan önce daha küçük ancak kayda değer bir miktar para çekmesini içeriyordu. Gerçekte ise bu "hata" dolandırıcılık olarak biliniyor ve JP Morgan Chase, bu suçu işleyen kişileri yetkililere ihbar ettiğini doğruladı.

"Bu bir dolandırıcılık"

Chase sözcüsü, Wall Street Journal’a yaptığı açıklamada, "Her dolandırıcılık vakasında olduğu gibi, durumu içsel olarak inceliyor ve uygun gördüğümüzde kolluk kuvvetlerine yönlendiriyoruz. Çevrimiçi ne görürseniz görün, sahte bir çek yatırmak ve bu parayı hesabınızdan çekmek dolandırıcılıktır, çok basit" dedi.

Bu yöntemi kaç kişinin denediği tam olarak belli olmasa da, Journal bu sayının "binlerce" olduğunu belirtiyor. Viral olan bu meme o kadar popüler hale geldi ki, TikTok'ta bu "hata" hakkında yapılan videoları on milyonlarca kişi izledi.

ABD Posta Denetleme Servisi de bu hafta başında "sınırsız para hilesi" hakkında bir tweet atarak, dolandırıcılıkla ilgili şüphelerini dile getirdi. Hesap, "TikTok trendine inanmayın, çek dolandırıcılığı ciddi bir suçtur. Yargılanırsınız. Eğer kulağa gerçek olamayacak kadar iyi geliyorsa..." diyerek kullanıcıları uyardı.

0
  • ALTIN GRAM - TL 2748,12 0,14%
  • ALTIN ONS 2509,5 0,16%
  • BIST 100 9705,72 0,06%
  • DOLAR/JAPON YENI 143,072 -0,067%
  • DOLAR/KANADA DOLARI 1,3571 0,0874%
  • DOLAR/RUS RUBLESI 91,21 0,643%
  • DOLAR/TURK LIRASI 34,0605 -0,0197%
  • EURO/DOLAR 1,1038 0,0245%
  • EURO/TURK LIRASI 37,634 0,0564%
  • STERLIN/DOLAR 1,30952 0,16982%
Borsa Haberleri
Borsada bugün 1 şirket bedelsiz sermaye artırımı yapacak
Borsada bugün temettü dağıtan 2 şirket (10 Eylül)
Tüpraş ne zaman, ne kadar temettü dağıtacak?
Borsa şirketinin unvanı değişiyor
Beşiktaş'tan KAP'a ayrılık açıklaması
THY Ağustos 2024 rakamlarını açıkladı: Yolcu, uçak sayısı...
BIST 100 hisselerinin teknik analizi (07.09.2024)
Ağustos ayının en çok kazandıran yatırımı belli oldu
Borsada bu hafta en çok kazandıran, kaybettiren 3 hisse
Yabancı yatırımcını en çok aldığı ve sattığı hisseler (9 Eylül)
Borsada bu hafta temettü ödemesi kesinleşmiş 3 şirket
Sonbahar portföyü nasıl olmalı? Borsa, faiz, altın ve dövizde beklentiler neler?
Beşiktaş'tan KAP'a SPK onayı açıklaması
Erdemir Ereğli Demir Çelik'den (EREGL) bedelsiz kararında değişiklik
Borsada dün 'yeni iş ilişkisi' ve sipariş açıklayan 3 şirket
GERİ
İLERİ
Borsada bugün 1 şirket bedelsiz sermaye artırımı yapacak
Borsada bugün temettü dağıtan 2 şirket (10 Eylül)
Tüpraş ne zaman, ne kadar temettü dağıtacak?
Borsa şirketinin unvanı değişiyor
Beşiktaş'tan KAP'a ayrılık açıklaması
THY Ağustos 2024 rakamlarını açıkladı: Yolcu, uçak sayısı...
BIST 100 hisselerinin teknik analizi (07.09.2024)
Ağustos ayının en çok kazandıran yatırımı belli oldu
Borsada bu hafta en çok kazandıran, kaybettiren 3 hisse
Yabancı yatırımcını en çok aldığı ve sattığı hisseler (9 Eylül)
Borsada bu hafta temettü ödemesi kesinleşmiş 3 şirket
Sonbahar portföyü nasıl olmalı? Borsa, faiz, altın ve dövizde beklentiler neler?
Beşiktaş'tan KAP'a SPK onayı açıklaması
Erdemir Ereğli Demir Çelik'den (EREGL) bedelsiz kararında değişiklik
Borsada dün 'yeni iş ilişkisi' ve sipariş açıklayan 3 şirket
GERİ
İLERİ
EKONOMİST YENİ SAYI
Ekonomist Yeni Sayı
Ekonomist Dergisini takip etmek için abone olun.
ABONE OL