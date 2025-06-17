Trump 'ateşkesten daha iyi' derken neyi kastediyor?

ABD Başkanı Donald Trump, Air Force One uçağında gazetecilere yaptığı açıklamada, İsrail ve İran arasındaki çatışmada “gerçek bir son" hedeflediğini, bunun bir ateşkesten daha iyi olduğunu söyledi ve tamamen müzakereden vazgeçmenin de bir olasılık olduğunu belirtti.

Trump’a, ateşkesten daha iyi olan şeyin ne olduğu sorulduğunda şu yanıtı verdi: “Bir son. Gerçek bir son. Ateşkes değil. Bir son. Ya da tamamen vazgeçmek. Bu da tamam.”

Trump, önümüzdeki 48 saatin, İsrail’in İran’a yönelik saldırılarını yavaşlatmayı mı yoksa hızlandırmayı mı planladığı konusunda "Önümüzdeki iki gün içinde öğreneceksiniz. Kimse şimdiye kadar yavaşlamadı" dedi.

ABD’nin askeri olarak müdahale etmesinin, bazı İsrailli yetkililerin belirttiği gibi, İran’ın nükleer programını yok edip edemeyeceği sorulduğunda Trump, “Umarım onların programı o noktaya gelmeden çok önce ortadan kaldırılmış olur. Onların nükleer silahı olmayacak” dedi.

Trump, Tahran’dan derhal tahliye çağrısının arkasında belirli bir tehdit olmadığını, ancak sahadaki durum nedeniyle insanların tahliye edilmesinin daha güvenli olduğunu söyledi ve "İnsanların güvende olmasını istiyorum... Her zaman bir şey olabilir. Ben sadece insanların güvende olmasını istiyorum" diye konuştu.

TRUMP ATEŞKESTEN DAHA İYİ DERKEN NEYİ KASTEDİYOR?

Peki, Trump'ın ateşkesten daha iyi dediği gerçek bir son ne? BBC'den Anthony Zurcher'in analizi şöyle:

Air Force One Kanada’dan havalandıktan kısa bir süre sonra Donald Trump, basın ekibiyle konuşmak üzere geri döndü. Washington’a sadece İran ile İsrail arasında bir ateşkes sağlamak için dönmediğini söyledi. Onun istediği bundan çok daha fazlasıydı. “Ateşkesten daha iyi bir şey” istediğini belirtti. Bu ifadenin ne anlama geldiği sorulduğunda ise yine bir nebze belirsizdi. “Gerçek bir son,” dedi – bu, İran’ın “tamamen vazgeçmesini” de içerebilirdi. İran’ın nükleer programını tamamen terk etmesi gerektiği konusunda ısrarcıydı. Ancak bunun daha fazla müzakere gerektirdiği açık, yine de konuşmasının ilerleyen bölümlerinde “şu anda müzakere havasında pek olmadığını” söyledi. İsrail saldırıları başlamadan önce İran’ın kendisinin sunduğu anlaşmayı kabul etmesi gerektiğini yineledi – bu noktayı, Air Force One Washington’a indikten sonra Truth Social’da yaptığı bir paylaşımda bir kez daha vurguladı. Trump bu sabah Güvenlik Konseyi ile bir araya geleceğini söyledi. Bundan sonra ne olacağı ise hâlâ büyük ölçüde belirsiz.

CBC'in haberine göre Trump, Salı sabahı erken saatlerde yaptığı açıklamada, İran’ın nükleer sorununa “gerçek bir son” istediğini ve Tahran’ın uranyum zenginleştirme faaliyetlerinden tamamen vazgeçmesini beklediğini söyledi. Sadece İran ile İsrail arasındaki savaşı sona erdirecek bir ateşkes peşinde olmadığını ifade etti.





