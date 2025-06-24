İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan kimdir?

İsrail 13 Haziran 2025'te İran’ın çeşitli kentlerindeki nükleer tesisler başta olmak üzere ordunun üst komuta kademesini de hedef olan geniş çaplı saldırılar düzenledi. 17 Haziran itibarıyla iki ülke arasında karşılıklı saldırılan sürüyor. Bu süreçte gözlerin çevrildiği isimlerden biri de İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan. Peki, Pezekşikan kimdir? İşte biyografisi:

MESUZ PEZEŞKİYAN KİMDİR?

Reformist aday Pezeşkiyan, 2024 yılında 14'üncü dönem cumhurbaşkanı seçiminin ikinci turunda oyların yüzde 53,7'sini alarak ülkenin 9'uncu Cumhurbaşkanı olmuştu.

29 Eylül 1954'te Mahabad kentinde, İranlı Türk bir ailenin çocuğu olarak dünyaya geldi. AA'nın derlemesine göre Türk kimliğiyle iftihar ettiğini her fırsatta dile getiren bir isim. Soyadı, Farsçada "Doktorlar" anlamına gelen Pezeşkiyan, Tebriz Üniversitesi Tıp Fakültesinden mezun oldu. 1980-1988 yıllarında yapılan İran-Irak savaşında hem muharip hem de doktor olarak görev yaptı.

Pratisyenlik kursunu 1985 yılında tamamlayan Pezeşkiyan, savaştan sonra Tebriz Sağlık Bilimleri Üniversitesinde genel cerrahi ihtisasını yaparak eğitimine devam etti.

Tebriz Sağlık Bilimleri Üniversitesinden 1993 yılında kalp cerrahisi uzmanlığını alan Pezeşkiyan, 1994-1999 yıllarında Tebriz Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektörü olarak görev yaptı.

Eşini ve oğlunu trafik kazasında kaybetti

Pezeşkiyan, 1994 yılında eşi Fatma Mecidi ve bir oğlunu trafik kazasında kaybetti, geriye kalan iki oğlunu ve bir kızını tek başına büyüttü ve bir daha evlenmedi. AA'nın derlemesine göre Pezeşkiyan'ın bu kaybı ve özveri hikayesi, onu şefkatli ve dirençli bir figür olarak gören İran toplumundaki birçok kişiden sempati ve saygı kazandı.

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