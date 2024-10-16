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Trump, Fed başkanının göreviyle alay etti

Eski ABD Başkanı ve Cumhuriyetçilerin başkan adayı Donald Trump, yüksek tarifelerin şirketleri ABD'de üretim yapmaya teşvik edeceğini belirtti. Trump, ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'ı görevden alıp almayacağının sorulması üzerine ise Trump, Fed başkanının göreviyle alay etti.

16 Ekim 2024 | 09:21
Trump, Fed başkanının göreviyle alay etti

Trump, Bloomberg News Genel Yayın Yönetmeni John Micklethwait'e Chicago Ekonomi Kulübü'nde verdiği röportajda, büyümeden yana olduklarını ve şirketleri ABD'ye geri getireceklerini söyledi.

ABD'de üretim yapacak şirketler için vergileri daha da düşüreceklerini dile getiren Trump, bu şirketleri güçlü tarifelerle koruyacaklarını anlattı.

Trump, "Bana göre sözlükteki en güzel kelime tarife ve benim en sevdiğim kelime. Halkla ilişkilere ihtiyacı var." dedi.

Tarifeleri doların rezerv para statüsünü korumak için kullanacak

Tariflerin olumlu bir etkisi olacağını savunan Trump, "Tarife ne kadar yüksekse, şirketin ABD'ye gelmesi ve ABD'de bir fabrika kurması o kadar olasıdır. Böylece tarife ödemek zorunda kalmaz." diye konuştu.

Doların rezerv para statüsünün önemini vurgulayan Trump, ABD dolarını rezerv para birimi olarak kullanmayı bırakan ülkelere tarife uygulayacağını belirtti.

Fed başkanının göreviyle alay etti

ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'ı görevden alıp almayacağının sorulması üzerine ise Trump, Fed başkanının göreviyle alay etti. Trump, "Bence hükümetteki en iyi iş. Ayda bir ofise geliyorsun ve 'Hadi yazı tura atalım.' diyorsun ve herkes senden Tanrı'ymışsın gibi bahsediyor." ifadelerini kullandı.

ABD başkanının Fed'in kararlarında söz hakkının olması gerektiğini yineleyen Trump, "Bence çok iyi ve sağduyulu bir başkansanız, en azından onunla konuşabilmelisiniz." dedi.

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