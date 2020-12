ABD Başkanı Donald Trump, içinde S-400’ler nedeniyle Türkiye’ye yaptırım uygulanmasını öngören bir bölümün de bulunduğu 740 milyar dolarlık savunma bütçesini içeren 2021 Ulusal Savunma Yetkilendirme Yasa (NDAA) Tasarısı’nı veto edeceğini açıkladı.

Trump, twitter hesabından yaptığı paylaşımda, 2021 Ulusal Savunma Yetkilendirme Yasa (NDAA) Tasarısı’nın Çin’e yarayacağını belirterek, “Yeni savunma bütçemizin en büyük kazananı Çin! Veto edeceğim” dedi.

THE BIGGEST WINNER OF OUR NEW DEFENSE BILL IS CHINA!. I WILL VETO!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) December 13, 2020