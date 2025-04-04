Trump'ın listesine giren en ilginç yer

Trump'ın açıkladığı imzaladığı kararname kapsamında, ABD'nin birçok ticaret partnerine tarife getirilmesi öngörülüyor. Tarife oranları, yüzde 10 ila yüzde 50 arasında değişiyor.

Bu kapsamda, ülkenin ithalat yaptığı başlıca ticaret partnerlerinden Avrupa Birliği'ne yüzde 20, Çin'e yüzde 34, Vietnam'a yüzde 46, Tayvan'a yüzde 32, Japonya'ya yüzde 24, Hindistan'a yüzde 26, Güney Kore'ye yüzde 25, Tayland'a yüzde 36, İsviçre'ye yüzde 31, Endonezya'ya yüzde 32, Malezya'ya yüzde 24, Kamboçya'ya yüzde 49, Güney Afrika'ya yüzde 30, Bangladeş'e yüzde 37 ve İsrail'e yüzde 17 tarife getirilmesi planlanıyor.

Türkiye, Birleşik Krallık, Brezilya, Avustralya, Birleşik Arap Emirlikleri, Yeni Zelanda, Mısır ve Suudi Arabistan'ın aralarında olduğu bazı ülkeler için yüzde 10 gümrük vergisi uygulanması öngörülüyor.

PENGUEN ADASI NASIL LİSTEYE GİRDİ?

Ancak listede çok ilginç yerler de var. Yeni ilave vergiler dünya üzerinde insan yaşamının olmadığı en ücra noktalara kadar uzandı. Yeni tarife listesine, sadece penguenler ve fokların yaşadığı, Antarktika açıklarındaki Heard ve McDonald Adaları da eklendi.

BBC'nin haberine göre Avustralya’nın 4.000 kilometre güneybatısında, Perth’ten yalnızca yedi günlük bir gemi yolculuğuyla ulaşılabilen bu uzak topraklar, yaklaşık 10 yıldır insan eli değmemiş bölgeler arasında yer alıyor.

Yeni vergilerden etkilenen yerler arasında sadece Heard ve McDonald Adaları değil. Yeni tarifelerden Norveç takımadaları Svalbard, Falkland Adalarının yanı sıra Avustralya'ya bağlı birkaç toprak daha etkilendi.

'DÜNYANIN HİÇBİR YERİ GÜVENDE DEĞİL'

Avustralya Başbakanı Anthony Albanese, "Bu, dünyanın hiçbir yerinin bundan güvende olmadığını gösteriyor" diyor. Avustralya'nın geri kalanı gibi Heard ve McDonald Adaları, Cocos (Keeling) Adaları ve Christmas Adası artık %10'luk bir tarifeye tabi. Aynı zamanda Avustralya toprağı olan ve yaklaşık 2.200 kişilik bir nüfusa sahip olan Norfolk Adası'na %29'luk bir tarife uygulandı.

Ancak Heard Adası çorak, buzlu ve tamamen ıssız bir ada. BBC, konuya ilişkin makalesinde "Avustralya'nın en büyük ve tek aktif yanardağı olan Big Ben'e ev sahipliği yapar ve büyük kısmı buzullarla kaplıdır. Heard Adası'na son olarak 2016 yılında, Avustralya hükümetinin izniyle bir grup amatör radyo tutkununun buradan yayın yapmasıyla gidildiği düşünülüyor" diyor.

Tasmanya Üniversitesi'nden Mike Coffin de bilimsel araştırma yapmak için çevredeki sulara 7 kez yolculuk yapmış ve adadan ABD'ye önemli miktarda ihracat yapıldığı konusunda şüpheci. Coffin, "Orada hiçbir şey yok" dedi. Bildiği kadarıyla, Patagonya diş balığı ve uskumru buz balığını yakalayıp ihraç eden yalnızca iki Avustralyalı şirket var. Adaların su altı coğrafyasını inceleyen Prof. Coffin, "Burada penguenler, fil fokları ve her türlü deniz kuşu yoğun olarak yaşıyor" dedi.

