Sadece 458 kişinin yaşadığı köyde bu işi kurdular

Nevşehir’in Ürgüp ilçesine bağlı 458 kişilik nüfusa sahip Bahçeli köyünde girişimci iki komşu, cennet hurmasını kurutarak üretime başladı. Ürünlerini hem yurt içinde hem yurt dışında satışa sunan girişimciler, amaçlarının köylüyü şehirden tekrar köye çekmek olduğunu da ifade etti.
1 Hayvancılığı bırakıp bu işe başladılar
Hayvancılığı bırakıp 3 yıl önce cennet hurması kurutma işine giren girişimci iki komşu Muammer Özkan (37) ve Mustafa Özata (45), farklı bölgelerden satın aldıkları ürünleri köyde kurutuyor.
2 Hayvanların bulunduğu alan yarı açık kurutma tesisine dönüştü
Girişimciler, daha önce büyükbaş hayvanların bulunduğu alanı yenileyip yarı açık kurutma tesisine dönüştürdü. Mevsime bağlı olarak yaklaşık 45 günde kuruyan hurmaları yurt içi ve dışında tüketiciyle buluşturuyor.
3 Amaç köye dönüşü sağlamak
Girişimcilerden Muammer Özkan, köylerinde nüfusun 458'e gerilediğini ancak üretimin artmasıyla bu rakamın yeniden yükseleceğine inandıklarını kaydetti.
4 "Bu iş köyde yeni bir alternatif olacak"
Özkan, "Hayvancılık yapıyordum, bıraktım ve kurutma işine başladım. Bizim köyde kayısı, erik kurusu yapılır. Ben de arayış içindeydim, hurma kurutmaya başladım. İlk yıl 500 kilo, geçen yıl 8 ton, bu yıl ise yaklaşık 14 ton civarı hurma kurutuyoruz. İlk önce ilkel yöntemlerle yapıyorduk, süreç içinde profesyonelleşmeye çalışıyoruz. Bu iş köyde yeni bir alternatif olacak, hurma üssü olacağız." ifadelerini kullandı.
5 "Günlük yaklaşık 15 kişi çalışıyor"
Köylerinin gelişmesini istediklerini de kaydeden Muammer Özkan, "Amacımız köylüyü şehirden tekrar köye çekmek. Gençler köyü bırakıp gidiyor. Biz köyümüzün gelişmesini istiyoruz. Mersin, Gaziantep, Denizli'den getirdiğimiz hurmanın önce kabuğunu soyup aparatlara asıyoruz. Günlük yaklaşık 15 kişi çalışıyor. İlk yapan biz olduk ama daha çok kişi yapsın, daha çok kişi çalışsın istiyoruz. İleriki yıllarda daha geniş alanlarda yapmayı planlıyoruz." dedi.
6 Kapalı alan kapasitesi artacak
Özkan ayrıca, kurutma süresinin azaltmak için gelecek yıl kapalı alan kapasitesini artırmak istediklerini de belirtti.
7 "Köyün doğal hava akımı kurutma sürecini kolaylaştırıyor"
Bir diğer girişimci Mustafa Özata ise yaklaşık 1500 rakımda bulunan köyün doğal hava akımının kurutma sürecini kolaylaştırdığını dile getirdi.
8 "Köyde cennet hurması kurutulmasına yönelik bir çalışma bilinmiyordu"
Özata, henüz birkaç yıl öncesine kadar köylerinde cennet hurmasının kurutulmasına yönelik bir çalışmanın bilinmediğini de ifade etti.
9 "İleriki yıllarda ürünleri Avrupa'ya da göndermeyi hedefliyoruz"
Mustafa Özata ayrıca, "Bu işe Muammer kardeşimiz başladı. Geçen yıl bana söyledi ve birlikte yapmaya başladık. Geçen yıl bölgemizdeki toptancılar aracılığıyla İstanbul, Ankara ve İzmir'in yanı sıra Irak'a gönderildi. Azerbaycan'dan da talep geliyor. İleriki yıllarda Avrupa'ya da göndermeyi hedefliyoruz. Köyümüzde öncülük yapıp gençlerin burada kalmasını, şehirdekilerin de köye gelmesini istiyoruz. Hurma, kayısı, erik, üzüm kurutarak üretim yapmalarını teşvik etmek istiyoruz." dedi.