Sadece 458 kişinin yaşadığı köyde bu işi kurdular

Köylerinin gelişmesini istediklerini de kaydeden Muammer Özkan, "Amacımız köylüyü şehirden tekrar köye çekmek. Gençler köyü bırakıp gidiyor. Biz köyümüzün gelişmesini istiyoruz. Mersin, Gaziantep, Denizli'den getirdiğimiz hurmanın önce kabuğunu soyup aparatlara asıyoruz. Günlük yaklaşık 15 kişi çalışıyor. İlk yapan biz olduk ama daha çok kişi yapsın, daha çok kişi çalışsın istiyoruz. İleriki yıllarda daha geniş alanlarda yapmayı planlıyoruz." dedi.