23 yaşındaki girişimcinin 5000 adet sattığı ürün neden tepkilerin odağında?

CNN'in haberine göre ABD'li teknoloji girişimcisi 23 yaşındaki Avi Schiffmann, Friend (Arkadaş) adlı kolyeyi kullanıcılar için bir yapay zekâ arkadaşı olarak tasarlamış. Cihaz giyebilir bir bir yapay zeka ürünü. CNN'e göre yakın arkadaşlıkları sevdiğini, fakat herkesin aynı şansa sahip olmadığını fark ettiğinde; özellikle de genç erkeklerin giderek derinleşen bir yalnızlık krizi yaşadığı bir dönemde; bu projeyi hayata geçirme fikrinin netleştiğini söylüyor.

Makaleye göre bu yaz müşterilere gönderilmeye başlayan cihaz; kullanıcının çevresini ve konuşmalarını dinliyor, ardından telefondaki uygulama üzerinden sohbetler yapıyor ya da tavsiyelerde bulunuyor.

Schiffmann CNN’e "Bence herkesin hayatında ona gerçekten destek olan yakın bir sırdaşı olmayı hak ettiğini düşünüyorum. Hayatımda sahip olduğum en iyi ilişkileri bir şişeye doldurmak istedim" diyor.

TEPKİLER ARTIYOR

Bazı kaynaklara göre Schiffmann, Friend.com adını almak için 1.8 milyon dolar harcadı. Schiffmann’ın şirketi sonbaharda New York metrosunu kaplayan reklamlar için de 1 milyon dolar harcadı ama bu reklamların çoğu ya karalandı ya da yırtıldı. Tepki gösterenlere göre Friend cihazı, teknoloji sektörünün yapay zekâyı hayatımızın her alanına sokma çabasındaki sorunları özetliyor: İnsan ilişkilerinin yerine geçme riski, mahremiyet endişeleri ve çevresel etkiler.

Friend reklamının üzerine "Yapay zekâ senin arkadaşın değil, “Komşunla konuş.”, “Bilgisayarlar ve şirketler arkadaşın olmak istemiyor verilerini ve paranı istiyor" yazıları yazılmış.

TEPKİLERİN ODAĞINDA NE VAR?

Bu süreçte yapay zekaya yönelik tepkiler de artıyor. Yapay zeka şirketleri güvenlik önlemleri aldıklarını söylese de, giderek daha kişisel hâle gelen yapay zekâ ilişkilerinin insan bağlarını ve zihinsel sağlığı zedeleyip zedelemeyeceğine dair endişeler sürüyor. Teknoloji şirketleri ise kullanıcının yapay zeka ile daha düzenli iletişim kurmasını sağlayacak yeni cihazlar, gözlükler, akıllı hoparlörler vb geliştirmeye hızla devam ediyor.

BİR ENDİŞE DAHA: KAYIT

Uygulama ile ilgili eleştiriler yapay zeka arkadaşlığı teknolojilerinin gizlilik, psikolojik etkileri, pazarlama etiği ve daha geniş toplumsal etkileri etrafında şekillendi. Bazı kaynaklara göre ürüne tepki gösterenler cihazın ses izleme ve veri işleme uygulamaları hakkında da şüpheli. Kolye, ses etkileşimlerini işlemek için bulut bağlantısı kullandığından, gizlilik savunucuları, kullanıcıların tam farkındalığı veya izni olmadan hassas bilgileri kaydedebileceği konusunda uyardı. Şirket ise bu iddiayı kabul etmiyor. CNN'e göre kayıtlar şifreleniyor ve cihaz yok edilirse veri hiçbir yerde saklanmıyor. Kullanıcılar sadece uygulamayı kapatarak Friend’in kayıt yapmasını engelleyebiliyor.

NASIL ÇALIŞIYOR?

Schiffmann’a göre Friend, daha çok kullanıcıların düşüncelerine ve deneyimlerine yanıt verebilen bir kişisel günlük gibi. Cihaz kullanıcıyı ve çevresini dinliyor, söylediklerini hatırlıyor ve destekleyici yanıtlar veriyor. Örneğin Schiffmann sinemaya yalnız gittiğinde filmi Friend ile konuşmak için takmayı sevdiğini söylüyor. Schiffmann, Friend’le duygusal bağ kuran kullanıcıların olduğunu söylüyor. Ancak uzmanlar dijital arkadaşlıkların insanların gerçek sosyal destek sistemlerinden uzaklaşmasına yol açabileceğinden endişeli.

HARVARD'DAN AYRILIP KURDU

Makaleye göre Schiffmann’ın öyküsü klasik bir Silikon Vadisi formülü gibi: Harvard’dan ayrıldı ve bir yıl sonra Friend’i kurdu. Ona göre yapay zekâlar “dijital varlıklar” ve “bir gün hakları için savunuculuk yapacağız.”

Microsoft AI CEO’su Mustafa Suleyman ise bu görüşün tehlikeli olduğunu, yapay zekâları bilinçliymiş gibi konuşmanın insan güvenliği sorunlarını gölgelediğini yazmıştı. Schiffmann bu görüşü “çağ dışı” buluyor.

BUGÜNE KADAR 5000 ADET SATMIŞ

10 milyon dolar yatırım toplayan Schiffmann, bugüne dek yaklaşık 5.000 Friend satmış. Cihazın fiyatı 129 dolar. Gelecek yıl mağazalarda satmayı planlıyor.