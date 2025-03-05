Trump'tan, 2 ülkeye yönelik tarifelerde otomobillerde bir aylık muafiyet

Leavitt, düzenlediği basın brifinginde, tarifelere ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

ABD Başkanı Trump'ın Stellantis, Ford ve General Motors ile görüştüğünü belirten Leavitt, "Üç büyük otomobil satıcısı ile konuştuk. USMCA üzerinden gelen tüm otomobillere bir aylık muafiyet tanıyacağız." dedi.

Trump'ın USMCA ile ilişkili şirketlerin talebi üzerine, ekonomik bir dezavantaj yaşamamaları için muafiyet tanıdığını aktaran Leavitt, karşılıklı tarifelerin ise 2 Nisan'da yürürlüğe gireceğini yineledi. Leavitt, Trump'ın başka muafiyet taleplerini dinlemeye de açık olduğunu ifade etti.