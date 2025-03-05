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Trump'tan, 2 ülkeye yönelik tarifelerde otomobillerde bir aylık muafiyet

Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt, ABD Başkanı Donald Trump'ın, ABD-Meksika-Kanada Anlaşması (USMCA) yoluyla ülkeye gelen otomobilleri, Kanada ve Meksika'ya uyguladığı yüzde 25 oranındaki gümrük vergilerinden bir ay süreyle muaf tutacağını duyurdu.

05 Mart 2025 | 22:30
Trump'tan, 2 ülkeye yönelik tarifelerde otomobillerde bir aylık muafiyet

Leavitt, düzenlediği basın brifinginde, tarifelere ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

ABD Başkanı Trump'ın Stellantis, Ford ve General Motors ile görüştüğünü belirten Leavitt, "Üç büyük otomobil satıcısı ile konuştuk. USMCA üzerinden gelen tüm otomobillere bir aylık muafiyet tanıyacağız." dedi.
Trump'ın USMCA ile ilişkili şirketlerin talebi üzerine, ekonomik bir dezavantaj yaşamamaları için muafiyet tanıdığını aktaran Leavitt, karşılıklı tarifelerin ise 2 Nisan'da yürürlüğe gireceğini yineledi. Leavitt, Trump'ın başka muafiyet taleplerini dinlemeye de açık olduğunu ifade etti.

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Anadolu Efes temettü kararını duyurdu
5 Mart borsada gün sonu rakamları: Yarın veri gündemi yoğun
Otomotiv şirketleri şubatta borsada fren yaptı
Borsada dün temettü açıklayan 5 şirket
Borsada manipülasyon soruşturması: 17 gözaltı
48 şirkette 2024 son çeyrek bilanço beklentileri
Borsanın yeni şirketi, yeni iş ilişkisini duyurdu
Borsada dün temettü açıklayan 7 şirket
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Arçelik, temettü kararını duyurdu
Sabancı Holding temettü kararını açıkladı
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