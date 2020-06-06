ABD Başkanı Donald Trump cuma günü 90 yaşındaki ABD’li ünlü yatırımcı Warren Buffett’ın nisan ayında tüm havayolu hisselerini satarak hata yaptığını belirtti.

Business Insider’da yer alan habere göre, dünyanın en zengin iş insanlarından Buffett‘ın şirketi Berkshire Hathaway, nisan ayında dört şirketteki hisselerinin tamamını elden çıkarmıştı.

Şirketin 2019 raporuna göre Berkshire Hathaway, Delta’nın yüzde 11’i, American’ın yüzde 10’u Southwest’in yüzde 10’u ve son olarak United’ın yüzde 9’una ait hisseleri elinde tutuyordu.

“HATA YAPTI, O HİSSELER BUGÜN FIRLADI”

ABD Başkanı Trump, “Warren Buffett, bir süre önce havayolları hisselerini sattı ama hata yaptı havayolu stoklarını elinde tutmalıydı, çünkü o hisseler bugün fırladı” şeklinde konuştu.

Koronavirüs salgınıyla gelen duraklamanın ardından dünya genelinde havacılık sektörü duraklama yaşıyor. 2020’nin ilk çeyreğine ilişkin raporlarda American Airlines, 2.2 milyar dolar, United Airlines ise 1.7 milyar dolar zarar açıklamıştı.