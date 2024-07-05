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  • Türkiye'nin Avusturya galibiyeti kebap siparişlerini mi artırdı?

Türkiye'nin Avusturya galibiyeti kebap siparişlerini mi artırdı?

Yemeksepeti, Türkiye'nin Avusturya'yı 2-1 mağlup ettiği maç akşamı Avusturya'da kebap siparişlerinde artış olduğunu bildirdi.

05 Temmuz 2024 | 21:52
Türkiye'nin Avusturya galibiyeti kebap siparişlerini mi artırdı?

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Yemeksepeti, A Milli Takım'ın 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda (EURO 2024) Avusturya'yı 2-1 mağlup ederek çeyrek finale yükseldiği salı günündeki istatistiklerini açıkladı.

  • Buna göre, Yemeksepeti'nin çatı şirketi Delivery Hero'nun Avusturya'daki iştiraki foodora'da maç akşamında kebap siparişleri, şinitzel siparişlerini geride bıraktı.
  • Avusturya'da yaşayan Türklerin yanı sıra, Avusturyalı futbolseverler de bu özel geceyi kebapla taçlandırdı. Şinitzelin tahtını sallayan kebap, maç heyecanı yaşayan Avusturyalıları da etkisi altına alarak, siparişlerde zirveye oturdu.

- Türkiye'de yemeğin lideri döner oldu

Aynı akşam, Türkiye'de Yemeksepeti üzerinden yapılan siparişlerde ise döner başı çekerken, bunu burger ve pizza siparişleri takip etti. Türk mutfağının vazgeçilmezlerinden kebap ve diğer geleneksel lezzetler de yoğun ilgi gördü.

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Eksun Gıda'dan bedelsiz onayı açıklaması
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SPK bülteninden: 1 bedelsiz onayı var
Migros haziranda açılan ve toplamdaki mağaza sayısını duyurdu
Coca Cola (CCOLA) bedelsiz kararını duyurdu
Galatasaray'dan KAP'a sponsorluk bildirimi
Sinpaş GYO (SNGYO) temettü kararını duyurdu
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