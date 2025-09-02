UBS, Fed’den art arda faiz indirimi bekliyor

Fed’in enflasyonu ölçmekte en çok dikkate aldığı veri olan kişisel tüketim harcamaları (PCE), temmuz ayında çekirdek enflasyonun yıllık %2,9, manşet enflasyonun ise %2,6 ile beklentilere paralel gerçekleştiğini ortaya koydu. Enerji fiyatlarındaki gevşeme ve barınma maliyetlerindeki yavaşlama, hizmet enflasyonundaki dirençli seyre rağmen baskıların sınırlı kaldığını gösteriyor.

UBS: Ana Risk İşgücü Piyasası

UBS raporunda, gevşeme beklentisinin temelinde işgücü piyasasındaki zayıflama olduğuna dikkat çekildi. İşsizlik oranı düşük seyretse de son veriler, işgücü talebinin giderek zayıfladığını işaret ediyor. Fed yetkilileri ise işsizlik oranının yıl sonuna kadar doğal oranın üzerine çıkmasını ve 2027’ye kadar yüksek kalmasını bekliyor.

Fed’in Tonu Değişiyor

Temmuz toplantısında, 30 yılı aşkın bir sürenin ardından ilk kez faiz kesintisi lehine iki karşı oy kullanıldı. Ayrıca Fed Başkanı Jerome Powell ve yönetim kurulu üyesi Christopher Waller da dahil olmak üzere kilit isimlerin “güvercin” söylemleri dikkat çekti. Waller, eylülde olası bir faiz indirimi beklentisini açıkça dile getirdi.

UBS Tahmini

UBS, enflasyonun hedefe yakın seyretmesi ve istihdam risklerinin artması nedeniyle Fed’in önümüzdeki dört toplantıda toplam 100 baz puan fazi indirimi yapmasını bekliyor.