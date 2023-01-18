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Ukrayna'da helikopter düştü: Ukrayna İçişleri Bakanı da dahil 16 ölü

Ukrayna’nın başkenti Kiev yakınlarındaki helikopter kazasında Ukrayna İçişleri Bakanı Denis Monastırskiy ve yardımcısı dahil 16 kişinin yaşamını yitirdiği bildirildi.

18 Ocak 2023 | 11:35
Son Güncellenme: 18 Ocak 2023 | 12:34
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Ukrayna'da helikopter düştü: Ukrayna İçişleri Bakanı da dahil 16 ölü

Ukrayna Emniyet Müdürü İgor Klimenko, yazılı açıklamasında, Kiev bölgesine bağlı Brovary şehrinde Acil Durumlar Hizmetleri'ne bağlı bir helikopterin düştüğünü duyurdu.

Kazada Monastırskiy ve yardımcısı Yevgeniy Yenin'in hayatını kaybettiğini kaydeden Klimenko, kaza nedeniyle 2'si çocuk toplam 16 kişinin öldüğü bilgisini paylaştı.

Yaralanan 22 kişinin de hastanede tedavi altına alındığını belirten Klimenko, ilgili tüm birimlerin olay yerinde çalışmalarını sürdürdüğünü kaydetti.

Ukrayna basınında yer alan haberlerde, helikopterin bir anaokulu yakınlarına düştüğü ve kazanın yaşandığı bölgede yangın çıktığı belirtildi. (AA) 

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