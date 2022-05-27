Ukrayna’nın en zengin insanı Rinat Akhmetov, yerel basına göre, Mariupol’daki çelik fabrikalarının ciddi şekilde hasar görmesinin ardından Rusya’ya 17 milyar ila 20 milyar dolarlık zarar için dava açmayı planladığını söyledi.

Akhmetov, Rus güçlerinin yoğun bombardımanına maruz kalan güney liman kenti Mariupol’daki Azovstal çelik fabrikasının sahibi.

Akhmetov, Ukrayna haber portalı mrpl.city’ye verdiği demeçte, “Kesinlikle Rusya’ya dava açacağız. Tüm kayıplar ve kayıp iş için uygun tazminat talep edeceğiz” dedi.

Akhmetov, SCM Holdings bünyesindeki Illich Steel ve Iron Works’ün de Rus saldırganlığı nedeniyle zarar gördüğünü söyledi.

Forbes Milyarderler Endeksi’ne göre şu anki serveti 4.2 milyar dolar değerinde. 2021’de ise bu rakam 6 milyar doların üzerindeydi.