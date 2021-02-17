Soros Fon Yönetimi, araç batarya üreticisi QuantumScape’e 280 milyon dolarlık yatırım yaptıç

Milyarder yatırımcı George Soros’un fonu, spor bahis şirketi DraftKings’in hisselerini satarken teknoloji şirketlerine yatırımlarını artırdı.

Şirketin son çeyrekte elinde bulunan ABD hisseleri bir önceki çeyreğe göre 886 milyon dolar artışla 4,6 milyar dolara ulaştı.

Bloomberg HT’de yer alan habere göre, şirketin 280 milyon dolarlık en yeni yatırımı ise elektrikli araç batarya üreticisi QuantumScape Corp. oldu.