Ünlü yatırımcı uyardı: "Trump Amerikası 1930'lar tarzı bir otokrasiye kayıyor"

Hedge fonu Bridgewater Associates'in kurucusu ünlü yatırımcı Ray Dalio, Financial Times'a verdiği röportajda "Bence şu anda politik ve sosyal olarak yaşananlar, 1930-40 döneminde dünyanın dört bir yanında yaşananlara benziyor" dedi. Dalio yatırımcıların Başkan Trump'tan korktukları için seslerini çıkaramadıklarını söyledi.

Dalio, Trump'ın çip üreticisi Intel'in yüzde 10'luk hissesini satın alma kararı gibi özel sektöre devlet müdahalesinin "finansal ve ekonomik durumu kontrol altına alma arzusundan kaynaklanan güçlü bir otokratik liderlik" olduğunu ifade etti.

"Sebep-Sonuç ilişkisini anlatıyorum"

Dalio "Ben sadece olup biteni yönlendiren sebep-sonuç ilişkilerini anlatıyorum. Böyle zamanlarda çoğu insan sessiz kalır çünkü eleştirirseniz misilleme yapılacağından korkarlar" ifadesini kullandı.

Fed'in bağımsızlığına yönelik tehditler konusunda da uyarıda bulunan Dalio siyasi olarak zayıflamış bir merkez bankasının, Fed'in paranın değerini savunmasına olan güveni zedeleyeceğini, dolar cinsi tahvilleri de daha az cazip hale getireceğini dile getirdi.

Dalio, uluslararası yatırımcıların hazine bonolarından altına yönelmeye başladığını ifade etti. Dalio, uzun yıllardır süren büyük açıkların ve sürdürülemez borç artışının ABD ekonomisini bir borç krizinin eşiğine getirdiğini de sözlerine ekledi.