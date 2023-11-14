ARA
Bist 100
7671,05
1,36%
Bist 100
Dolar/TL
28,6369
0,1579%
Dolar/TL
Euro/TL
31,1366
1,6901%
Euro/TL
Euro/Dolar
1,0863
1,5054%
Euro/Dolar
Altın/Gram
1809,46
1,11%
Altın/Gram
Piyasaları
İncele
USD/TRY
Döviz Çevirici
TRY
USD
EUR
Hesapla
  • Anasayfa
  • Dünya
  • Ünlü yatırımcı Warren Buffett'in önerdiği 5 kitap

Ünlü yatırımcı Warren Buffett'in önerdiği 5 kitap

Ünlü yatırımcı Warren Buffett, bir insanın kendisi için yapabileceği en iyi şeyin okumak olduğunu söylüyor.

14 Kasım 2023 | 12:41
Son Güncellenme: 14 Kasım 2023 | 12:48
0
Ünlü yatırımcı Warren Buffett'in önerdiği 5 kitap

Buffett bir röportajında günde 5 veya 6 saatini kitap ve gazete okuyarak geçirdiğini söylemişti. 

CNBC'nin derlemesine göre Warren Buffett tarafından bugüne kadar önerilen 5 kitap şöyle:

1
1- Ayakkabı Gurusu / Yazan: Phil Knight

1- Ayakkabı Gurusu / Yazan: Phil Knight

Buffett, Nike’ın kurucu ortağının otobiyografisini 2016′da "okuduğum en iyi kitap” olarak nitelendirmiş.
2
2- ‘Where Are the Customers’ Yachts? Or a Good Hard Look at Wall Street’ / Yazan: Fred Schwed

2- ‘Where Are the Customers’ Yachts? Or a Good Hard Look at Wall Street’ / Yazan: Fred Schwed

Buffett 2006'de bu kitabı "yatırım hakkında yazılmış en komik kitap" olarak değerlendirmiş ve konuyla ilgili çok önemli birçok mesajı kolaylıkla verdiğini söylemişti.
3
3-‘The Clash of the Cultures: Investment vs. Speculation’ / Yazan: John C. Bogle

3-‘The Clash of the Cultures: Investment vs. Speculation’ / Yazan: John C. Bogle

Buffett, yakın arkadaşı, ünlü yatırımcısı ve ilk endeks fonunun yaratıcısı John C. Bogle tarafından yazılan bu kitabı 2012 hissedar mektubunda tavsiye etmiş.
4
4- The Intelligent Investor PB / Yazar: Benjamin Graham

4- The Intelligent Investor PB / Yazar: Benjamin Graham

Buffett, Nike’ın kurucu ortağının otobiyografisini 2016′da "okuduğum en iyi kitap” olarak nitelendirmiş. Buffett kitapla ilk kez 1949′da karşılaşmasını “hayatının en şanslı anlarından biri” olduğunu söyledi. 2013 yılında ise “Yaptığım tüm yatırımlar arasında Ben’in kitabını satın almak en iyisiydi" dedi.
5
‘Warren Buffett’s Ground Rules / Yazan: Jeremy C. Miller

‘Warren Buffett’s Ground Rules / Yazan: Jeremy C. Miller

Miller’in kitabı, Buffett’ın yatırım kurallarını özetlemek için 1956′dan 1970′e kadar 14 yıllık bir süre boyunca ortaklarına yazdığı mektupları analiz ediyor. Buffet kitap için “Yatırım teorisi ve pratiğinden etkileniyorsanız, bu kitaptan keyif alacaksınız” diyor.
0
  • ALTIN GRAM - TL 1810,11 1,15%
  • ALTIN ONS 1966,35 1,01%
  • BIST 100 7671,05 1,36%
  • DOLAR/TURK LIRASI 28,6322 0,1416%
  • EURO/TURK LIRASI 31,1019 1,5769%
  • EURO/USD 1,0863 1,5049%
  • INGILIZ STERLINI 1,24851 1,6938%
  • JAPON YENI 150,732 -0,604%
  • KANADA DOLARI 1,37161 -0,62381%
  • RUS RUBLESI 90,6305 -1,3975%
Günün En Çok Okunanları
Ekos Teknoloji halka arzı ne zaman? Halk arz fiyatı ne kadar?
Agrotech (AGROT) halka arzı ne zaman? Kaç lot dağıtacak?
Agrotech (AGROT) halka arzı ne zaman? Kaç lot dağıtacak?
1000 Yatırımlar Holding (BINHO) halka arzı ne zaman? Kaç lot dağıtacak?
1000 Yatırımlar Holding (BINHO) halka arzı ne zaman? Kaç lot dağıtacak?
44 ilde 622 muhtelif arsa satışa çıkıyor: İşte detaylar
44 ilde 622 muhtelif arsa satışa çıkıyor: İşte detaylar
Kilosu 500 euro... Türkiye'de üretimine hız verildi
Kilosu 500 euro... Türkiye'de üretimine hız verildi
Hazine ve Maliye Bakanlığı 24,2 milyar lira borçlandı
Hazine ve Maliye Bakanlığı 24,2 milyar lira borçlandı
Zamanın ikon araçları tamamen restore ediliyor
Zamanın ikon araçları tamamen restore ediliyor
İş Yatırım'a göre BİST'te sektörüne göre iskontolu şirketler
GERİ
İLERİ
Ekos Teknoloji halka arzı ne zaman? Halk arz fiyatı ne kadar?
Agrotech (AGROT) halka arzı ne zaman? Kaç lot dağıtacak?
1000 Yatırımlar Holding (BINHO) halka arzı ne zaman? Kaç lot dağıtacak?
44 ilde 622 muhtelif arsa satışa çıkıyor: İşte detaylar
Kilosu 500 euro... Türkiye'de üretimine hız verildi
Agrotech (AGROT) halka arzı ne zaman? Kaç lot dağıtacak?
1000 Yatırımlar Holding (BINHO) halka arzı ne zaman? Kaç lot dağıtacak?
44 ilde 622 muhtelif arsa satışa çıkıyor: İşte detaylar
Kilosu 500 euro... Türkiye'de üretimine hız verildi
Hazine ve Maliye Bakanlığı 24,2 milyar lira borçlandı
1000 Yatırımlar Holding (BINHO) halka arzı ne zaman? Kaç lot dağıtacak?
44 ilde 622 muhtelif arsa satışa çıkıyor: İşte detaylar
Kilosu 500 euro... Türkiye'de üretimine hız verildi
Hazine ve Maliye Bakanlığı 24,2 milyar lira borçlandı
Zamanın ikon araçları tamamen restore ediliyor
GERİ
İLERİ
YENİ SAYI
Ekonomist Dergisini takip etmek için abone olun
Ekonomist Yeni Sayı
ABONE OL