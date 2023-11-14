Buffett bir röportajında günde 5 veya 6 saatini kitap ve gazete okuyarak geçirdiğini söylemişti.

CNBC'nin derlemesine göre Warren Buffett tarafından bugüne kadar önerilen 5 kitap şöyle:

1 1- Ayakkabı Gurusu / Yazan: Phil Knight Buffett, Nike’ın kurucu ortağının otobiyografisini 2016′da "okuduğum en iyi kitap” olarak nitelendirmiş.

2 2- ‘Where Are the Customers’ Yachts? Or a Good Hard Look at Wall Street’ / Yazan: Fred Schwed Buffett 2006'de bu kitabı "yatırım hakkında yazılmış en komik kitap" olarak değerlendirmiş ve konuyla ilgili çok önemli birçok mesajı kolaylıkla verdiğini söylemişti.

3 3-‘The Clash of the Cultures: Investment vs. Speculation’ / Yazan: John C. Bogle Buffett, yakın arkadaşı, ünlü yatırımcısı ve ilk endeks fonunun yaratıcısı John C. Bogle tarafından yazılan bu kitabı 2012 hissedar mektubunda tavsiye etmiş.

4 4- The Intelligent Investor PB / Yazar: Benjamin Graham Buffett, Nike’ın kurucu ortağının otobiyografisini 2016′da "okuduğum en iyi kitap” olarak nitelendirmiş. Buffett kitapla ilk kez 1949′da karşılaşmasını “hayatının en şanslı anlarından biri” olduğunu söyledi. 2013 yılında ise “Yaptığım tüm yatırımlar arasında Ben’in kitabını satın almak en iyisiydi" dedi.