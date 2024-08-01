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Yazılım krizinde en sert darbeyi almıştı... Delta Hava Yolları CEO'su zararını açıkladı

Delta Hava Yolları CEO'su, küresel yazılım sorununun şirkete maliyetinin 500 milyon dolar olduğunu söyledi.

01 Ağustos 2024 | 11:01
Yazılım krizinde en sert darbeyi almıştı... Delta Hava Yolları CEO'su zararını açıkladı

Delta Hava Yolları Üst Yöneticisi (CEO) Ed Bastian, CrowdStrike'tan kaynaklanan küresel yazılım sorununun şirkete maliyetinin 500 milyon dolar olduğunu belirtti.

Bastian, CNBC'ye verdiği röportajda, yaşanan aksaklıklar nedeniyle müşterilerden özür diledi.

Küresel yazılım sorunundan toparlanma kabiliyeti açısından en sert darbeyi aldıklarını aktaran Bastian, bunun şirkete 500 milyon dolara mal olduğunu kaydetti.

Bastian, aksaklıklar nedeniyle tazminat isteyeceklerini belirterek, "Başka seçeneğimiz yok." dedi.

Microsoft'a siber güvenlik hizmeti sağlayan CrowdStrike'ın güncellemesiyle Microsoft işletim sistemi arasındaki kopukluk nedeniyle birçok sektörü etkileyen küresel yazılım sorunu, 19 Temmuz'dan itibaren dünyanın birçok bölgesinde hayatı olumsuz etkilemişti.

Microsoft, küresel yazılım sorununun 8,5 milyon Windows cihazını etkilediğinin tahmin edildiğini bildirmişti.

Küresel yazılım sorununun en çok etkilediği sektörlerden birisi havacılık, küresel bazda en olumsuz etkilenen şirket de ABD merkezli Delta Hava Yolları olmuştu.

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Beşiktaş'tan KAP'a Rebic açıklaması
Alarko Holding'ten (ALARK) geri alım açıklaması
Şişecam'dan (SISE) geri alım açıklaması
Karsan'dan atama ve organizasyon yapısı değişikliği açıklaması
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