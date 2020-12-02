Biden yönetimi için Hazine Bakanı olarak seçilen Janet Yellen, Delaware’de güncel ekonomik ve politik sorunlar ile ilgili bir konuşma gerçekleştirdi. Yellen, Amerikan’ın küresel liderliğini yeniden tesis etmeye vurgu yaptı. Yellen konuşmasında “Tarihi bir krizin içindeyiz” ifadelerini kullandı.

ABD’nin Seçilmiş Başkanı Joe Biden’ın Hazine Bakanı olarak seçtiği Janet Yellen, Delaware’de bir etkinlikte konuşarak eşitsizliğe, işsizliğe, gıda güvenliğine ve Amerikan’ın küresel liderliğini yeniden tesis etmeye vurgu yaptı.

Gerçekleştirdiği konuşmada, “Tarihi bir krizin içerisindeyiz.” diyen Yellen, bu trajedinin sadece ekonomik sürdürülebilirliği değil fakat Amerika’daki her insana eşit fırsatlar tanıyan sistemi de bozduğunu belirtti.

Eşitsizliğin ve özellikle üniversite mezunu olmayanlar için düşük ücretlerin yapısal bir sorun oluşturduğunun altını çizen Yellen, “Maaş, iş fırsatları, barınma, gıda güvenliği ve orta ölçekli kredi alabilme eşitsizlikleri birçok farklı topluluğun varlık inşasını engelliyor.” diye ekledi.

Yellen, bu sorunlarının tümünü çözmek için ekonomi ekibinin durmaksızın çalışacağını vurgularken altyapı inşa sürecinin ve yeni istihdam yaratma hedeflerinin tüm herkes için eşit ve iklim dostu bir şekilde gerçekleştirileceğini söyledi.

“Ulusal güvenlik ve dış politika takımıyla uyum içerisinde çalışarak Amerika’nın küresel liderliğinin yeniden tahsis edilmesine yardımcı olacağız.” diyen Yellen, her şeyin ötesinde Biden’ın Amerikan rüyası inancını paylaştığını belirtti.

Biden’ın Hazine Bakanı Yardımcısı olarak seçtiği Wally Adeyemo aynı etkinlikteki konuşmasında, “Janet Yellen ile birlikte çalışarak ülkedeki eşitsizliği azaltmak, orta sınıfı genişletmek ve ekonomiyi herkesi düşünerek yeniden inşa etmek için sabırsızlanıyorum.” dedi.

Hazine Bakanlığı’nın ulusal güvenliği sağlamadaki kritik rolüne de odaklanmalıyız diyen Adeyemo, “Yaptırım rejimimizi kullanarak kötü küresel aktörleri hesap verebilir kılmalı, terörist organizasyonların ve bize zarar vermek isteyenlerin finansal ağlarını çökertmeliyiz.” diye ekledi.