24 saat suda kaldı, darbelere meydan okudu: Güvenlik testini geçti

Chery’nin güvenlik testleri ilk aşamayla sınırlı kalmadı. 24 saatlik tuzlu su testinin ardından batarya yeniden TIGGO 9 CSH’ye monte edilerek araç normal çalışma koşullarına getirildi. TIGGO 9 CSH daha sonra 14-15 km/s hızla, 250 mm yüksekliğindeki sert basamak tipi bir engelin üzerinden geçirilerek alt gövdesinin kontrollü şekilde sert yüzeyle temas etmesi sağlandı.

Test sonrasında aracın alt gövde koruma sistemi, batarya muhafazası, elektrik bağlantıları ve soğutma devreleri ayrıntılı biçimde kontrol edildi. Alt gövde korumasının PVC kaplamasında yüzeysel hasar meydana gelmesine rağmen batarya muhafazasında herhangi bir yapısal hasar veya çatlak tespit edilmedi. Yüksek ve düşük voltaj bağlantıları ile soğutma sıvısının giriş ve çıkış devrelerinde de sürtünme veya hasar görülmedi. Test boyunca elektrolit sızıntısı veya anormal termal kaçak meydana gelmezken, araç gösterge panelinde de herhangi bir uyarı oluşmadı.

Elde edilen sonuçlarda TIGGO 9 CSH’nin çok katmanlı batarya koruma yapısı önemli bir rol üstlendi. Sistemde kullanılan 780 MPa dayanımlı yüksek mukavemetli çelik alt gövde koruması, bozuk zeminler, taşlar ve farklı yol engellerinin neden olabileceği sürtünme ve darbelere karşı batarya muhafazasını ve içerisindeki bileşenleri korumak üzere geliştirildi.

CSH Dedicated Hybrid Battery ayrıca olası bir çarpışma sırasında batarya gücünü hızlı şekilde izole etmek üzere geliştirilen 2 milisaniyelik yüksek voltaj kesme fonksiyonuna sahip. IP68 koruma standardını karşılayan sistem, bugüne kadar 100 farklı güvenilirlik testinden geçirildi. Batarya hücreleri ise -35°C ile 60°C arasındaki sıcaklıklarda çalışabilecek şekilde geliştirildi.

