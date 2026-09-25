24 saat suda kaldı, darbelere meydan okudu: Güvenlik testini geçti

Çinli Chery Romanya’nın Karadeniz kıyısındaki Köstence kentinde gerçekleştirilen Black Sea Safety Challenge’da TIGGO 9 CSH, art arda iki kapsamlı güvenlik testinden geçirildi.
Zorlu testte modelin yüksek voltajlı bataryası, 24 saat boyunca açık deniz suyuna yakın tuzluluk seviyesine sahip suda tamamen bekletildikten sonra yeniden araca monte edilerek bu kez alt gövdenin sert bir yüzeyle temas ettiği darbe ve sürtünme testine tabi tutuldu. Testlerin ardından batarya muhafazasında herhangi bir yapısal hasar, çatlak veya elektrolit sızıntısı görülmezken, yüksek voltaj sisteminin elektriksel izolasyonunu koruduğu da doğrulandı.
1 Batarya 24 saat boyunca tuzlu su altında test edildi
Test öncesinde TIGGO 9 CSH’nin 228 kilogram ağırlığındaki ve 34,46 kWh kapasiteli yüksek voltajlı bataryası, görsel kontrolün yanı sıra hava sızdırmazlığı, izolasyon direnci ve şarj seviyesi gibi farklı parametreler üzerinden incelendi. Ardından batarya, 1,2 metre derinliğindeki özel test tankına tamamen batırıldı. Yaklaşık binde 35 tuzluluk oranına sahip test suyu, açık deniz suyunun tuzluluk seviyesine yakın olacak şekilde hazırlandı.
24 saatlik test süresinin tamamlanmasının ardından gerçekleştirilen kontrollerde görünür korozyon, şişme veya sızıntı tespit edilmedi. Yüksek ve düşük voltaj bağlantılarının yanı sıra basınç tahliye valfinde de suya ilişkin herhangi bir bulguya rastlanmadı. Sızdırmazlık testinde ölçülen 8,067 Pa/dakika seviyesindeki kaçak değeri, 31 Pa/dakikalık kabul kriterinin oldukça altında kaldı. Bataryanın izolasyon direnci ise 500 MΩ’nun üzerinde ölçüldü.
2 Tuzlu su testinden çıkan batarya ikinci sınava girdi
Chery’nin güvenlik testleri ilk aşamayla sınırlı kalmadı. 24 saatlik tuzlu su testinin ardından batarya yeniden TIGGO 9 CSH’ye monte edilerek araç normal çalışma koşullarına getirildi. TIGGO 9 CSH daha sonra 14-15 km/s hızla, 250 mm yüksekliğindeki sert basamak tipi bir engelin üzerinden geçirilerek alt gövdesinin kontrollü şekilde sert yüzeyle temas etmesi sağlandı.
Test sonrasında aracın alt gövde koruma sistemi, batarya muhafazası, elektrik bağlantıları ve soğutma devreleri ayrıntılı biçimde kontrol edildi. Alt gövde korumasının PVC kaplamasında yüzeysel hasar meydana gelmesine rağmen batarya muhafazasında herhangi bir yapısal hasar veya çatlak tespit edilmedi. Yüksek ve düşük voltaj bağlantıları ile soğutma sıvısının giriş ve çıkış devrelerinde de sürtünme veya hasar görülmedi. Test boyunca elektrolit sızıntısı veya anormal termal kaçak meydana gelmezken, araç gösterge panelinde de herhangi bir uyarı oluşmadı.
Elde edilen sonuçlarda TIGGO 9 CSH’nin çok katmanlı batarya koruma yapısı önemli bir rol üstlendi. Sistemde kullanılan 780 MPa dayanımlı yüksek mukavemetli çelik alt gövde koruması, bozuk zeminler, taşlar ve farklı yol engellerinin neden olabileceği sürtünme ve darbelere karşı batarya muhafazasını ve içerisindeki bileşenleri korumak üzere geliştirildi.
CSH Dedicated Hybrid Battery ayrıca olası bir çarpışma sırasında batarya gücünü hızlı şekilde izole etmek üzere geliştirilen 2 milisaniyelik yüksek voltaj kesme fonksiyonuna sahip. IP68 koruma standardını karşılayan sistem, bugüne kadar 100 farklı güvenilirlik testinden geçirildi. Batarya hücreleri ise -35°C ile 60°C arasındaki sıcaklıklarda çalışabilecek şekilde geliştirildi.
3 “Güvenlik yalnızca bir söylem olarak kalamaz”
Chery Brand Executive Deputy General Manager Aaron Zheng, testlerin başlangıcında markanın güvenlik yaklaşımını şu sözlerle değerlendirdi: “Güvenlik yalnızca bir söylem olarak kalamaz. Mühendislikle geliştirilmeli, test edilmeli ve doğrulanmalı.”
Chery’nin 20 yılı aşkın süredir geliştirdiği ve farklı nesillerle ileriye taşıdığı hibrit teknolojisinin temelini oluşturan CSH, bugüne kadar 9 farklı global bölgede ve 44 önemli pazarda çeşitli kullanım koşullarında doğrulama çalışmalarından geçirildi. Kıyı bölgelerindeki yüksek nemden ekstrem sıcaklıklara ve zorlu yol koşullarına kadar farklı senaryolarda gerçekleştirilen testlerle Chery, hibrit teknolojisini geliştirmeyi ve güvenlik sınırlarını daha ileri taşımayı sürdürüyor.