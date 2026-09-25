TOKİ kiralık sosyal konut başvurularında son gün: Başvurular nasıl ve nereden yapılır? Başvuru şartları neler?

İstanbul'da TOKİ'nin 1.071 konut için yürüttüğü kiralık sosyal konut başvurularında son güne girildi. Dar ve orta gelir grubuna yönelik projede başvuru süresinin dolmasına saatler kala, şartlar ve kura sürecine ilişkin araştırmalar hız kazandı.
TOKİ kiralık konut başvuruları ne zaman, saat kaçta bitecek? Başvuru şartları neler? Kura çekimi ne zaman? İşte TOKİ İstanbul kiralık konut projesine ilişkin tüm merak edilenler...
1 TOKİ kiralık sosyal konut başvuruları ne zaman, saat kaçta sona erecek?
14 Eylül'de başlayan başvuru süreci, 25 Eylül 2026 Cuma günü (bugün) saat 23.59'da sona erecek.
2 TOKİ kiralık konut başvurusu nasıl yapılır?
İstanbul'da ikamet edenler, yaşadıkları ilçe dışında proje kapsamına alınan diğer ilçelerdeki konutlara da başvurabilecek.
Başvurular, e-Devlet'te yer alan TOKİ "Konut / İşyeri Başvuru" hizmeti üzerinden yapılacak ve başvuru ücreti alınmayacak.
3 TOKİ KİRALIK KONUT BAŞVURU EKRANI
4 Hak sahipleri kura ile belirlenecek
Başvuru döneminin sona ermesinin ardından gerekli koşulları taşıyan vatandaşlar değerlendirmeye alınacak. Konutlardan yararlanacak hak sahipleri kura çekimiyle belirlenecek. Kurada adı çıkan vatandaşlar, belirlenen kira tutarını ödeyerek konutlara yerleşebilecek.
Kiralama süresi 3 yıl olacak. Bu sürenin dolmasıyla birlikte konutlar için yeniden kura düzenlenecek ve evler yeni hak sahiplerinin kullanımına verilecek.
5 TOKİ kiralık sosyal konut başvuru şartları neler?
Kampanyaya başvuru şartları da belli oldu. Buna göre, başvuru yapacak kişilerde şu koşullar aranacak:
- T.C. vatandaşı olmak ve 18 yaşını tamamlamış olmak,
- Evli olmak,
- Aylık hane gelirinin 100 bin liranın altında olması,
- En az 1 yıldır İstanbul'da ikamet ediyor olmak,
- Tapuda üzerine kayıtlı konut bulunmaması.
6 TOKİ kiralık konut fiyatları ne kadar?
Projede 1+1 konutlar için aylık kiralar 10 bin liradan başlayacak.
Aylık kira bedeli 2+1 dairelerde 12 bin lira, 3+1 dairelerde ise 15 bin lira olacak.
En büyük konut tipi olan 4+1 dairelerin kira fiyatları da 18 bin liradan başlayacak.
7 TOKİ kiralık konutlar hangi ilçelerde yer alacak?
Proje kapsamındaki kiralık konutlar Ataşehir, Sancaktepe, Ümraniye, Üsküdar, Maltepe, Tuzla, Kartal, Başakşehir, Gaziosmanpaşa, Beyoğlu, Güngören ve Arnavutköy ilçelerinde yer alacak.
8 TOKİ kiralık konutlar ne zaman teslim edilecek?
Proje kapsamında inşası tamamlanan ilk 1.071 konutun teslimi ekim ayında gerçekleştirilecek.