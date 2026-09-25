TOKİ kiralık sosyal konut başvurularında son gün: Başvurular nasıl ve nereden yapılır? Başvuru şartları neler?

Projede 1+1 konutlar için aylık kiralar 10 bin liradan başlayacak.

Aylık kira bedeli 2+1 dairelerde 12 bin lira, 3+1 dairelerde ise 15 bin lira olacak.

En büyük konut tipi olan 4+1 dairelerin kira fiyatları da 18 bin liradan başlayacak.