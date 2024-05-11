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Yeni 60 yaş artık 75 yaş mı oluyor?

BBC'de yer alan bir makaleye göre insanlar artık daha uzun yaşıyor, günlük hayat pahalılaşıyor. Bu nedenle 60'lı yaşlarda iş hayatından uzaklaşma fikri giderek daha az gerçekçi oluyor.

11 Mayıs 2024 | 12:35
Son Güncellenme: 11 Mayıs 2024 | 13:57
Yeni 60 yaş artık 75 yaş mı oluyor?

BBC'de Chris Stokel-Walker imzalı makaleye göre 2000'den 2019'a kadar küresel yaşam beklentisi 67 yıldan 73'e çıktı. BM, 2050 yılına kadar dünya çapında her altı kişiden birinin 65 yaş ve üzerinde olmasını bekliyor. Nüfus yaşlandıkça, pek çok ülke yakında işgücüne girenlerden daha fazla kişinin işgücünden ayrılacağı bir noktaya ulaşacak.

Makalede bazı kişilerin, emeklilik dönemi için devletten aldıkları rakamları çeşitli yatırım araçlarıyla tamamladığı belirtiliyor ama birçok eski çalışanın yeterli veya hiç kişisel birikimi yok. "Ayrıca, enflasyon ekonomisinde hayat pahalılığı arttıkça, biriktirilen tasarruflar da eskisi kadar işe yaramıyor".

KUŞAK ZENGİNLİĞİ DE ARTIK YOK

Makaleye göre uzun yıllar boyunca insanların daha genç yaşta finansal desteğe sahip olmalarını sağlayan kuşak zenginliği de artık yok. Makalede eskiden bu tür maddi kaynakların büyükanne/büyükbalardan ebeveynelere onlardan da  torunlara aktığı; ancak şu an durumun değiştiği belirtiliyor. Londra'da profesör olan Rebecca Sear "İnsanlık tarihinde ilk kez, artık ebeveyn neslinden büyükanne ve büyükbaba nesline doğru giden bir servet akışı yaşıyoruz" diyor.

GİDEREK DAHA ÇOK İNSAN 60 YAŞ SONRASINDA DA ÇALIŞIYOR

BBC'ye göre tüm bu faktörler giderek çok çalışanın, emekli olduğunda yeterli birikime ulaşabilmek için 65 yaşından sonra da işlerinde kalmalarını gerektiriyor.

GENÇ YAŞLARDAN İTİBAREN YATIRIM

Yatırım yönetimi şirketi BlackRock CEO'su Larry Fink'e göre rahat bir emekliliğin yolu, daha genç yaşlardan itibaren daha agresif bir şekilde yatırım yapmaktan ve 65 yaşından sonra da çalışmaktan geçiyor.

'BENCE YENİ 65 ARTIK 75'

Cardiff Metropolitan Üniversitesi'nde finans alanında baş öğretim görevlisi olan Chris Parry ise mevcut koşullarda artık yeni 65 yaşın 75 yaş olacağını düşünüyor.
 

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