Yaşamak ya da çalışmak için yurtdışına taşınmaya karar verirken göz önünde bulundurulması gereken en büyük faktörlerden biri kişisel mali durumdur. InterNations'ın 2024 araştırmasına göre Vietnam, üst üste dördüncü kez, 53 destinasyon arasında birinci sırada yer alarak gurbetçiler için dünyanın en uygun fiyatlı ülkesi oldu. Vietnam, 53 ülke arasında yaşam kalitesi açısından 40, dijital yaşam, barınma ve dil gibi gurbetçilerin olmazsa olmazları açısından 29, yurt dışında çalışma açısından ise 14. sırada yer aldı. Brezilya, 2023'te 5. sıradan bu yıl 11. sıraya düşen Malezya'nın yerine listeye yeni giren tek ülke oldu.

İşte gurbetçilerin kişisel mali durumları için en iyi olduğunu söylediği ilk 10 destinasyon: