Kan testi şirketi Theranos’un kurucusu Elizabeth Holmes’un ABD’de yargılandığı davada mahkeme yatırımcıları dolandırmaktan 11 yıl 3 ay hapis cezası verdi.

“Yeni Steve Jobs” olarak anılan Elizabeth Holmes, yargılanmaya başlamadan önce Forbes dergisi tarafından dünyanın kendi imkanlarıyla milyarder olan en genç kadını olarak ilan edilmişti.

BBC Türkçe’de yer alan habere göre, Stanford Üniversitesi’ni terk eden genç kadın 9 milyar dolar değer biçilen şirketi Theranos’u kurmuş ve ürettikleri makinelerinin birkaç damla kanla yüzlerce hastalığa tanı koyabileceğini iddia etmişti. Ancak bunun gerçek olmadığı ortaya çıktı.

2015 yılında Theranos’un içinden bir ismin şirketin test cihazıyla ilgili endişelerini dile getirmesinin ardından Wall Street Journal gazetesinin ifşa serisiyle skandal ortaya çıktı.

Gazetenin ortaya çıkardıklarına göre şirketin sonuçları güvenilmezdi ve test sürecinde diğer ticari şirketlerin piyasadaki cihazları kullanılıyordu.

Bunun üzerine davalar açıldı, şirketin ortakları bağlarını kesti ve 2016’da resmi olarak Holmes’un kanla ilgili çalışmalarda yer alması yasaklandı.

2018’de şirketin kapatılmasından sonra Holmes, iş ortağı ve uzun bir dönem beraber olduğu eski erkek arkadaşı Ramesh Sunny Balwan ile tutuklandı.

Holmes kendisinden 19 yaş büyük Balwani’yi suçlarken, duygusal ve cinsel taciz suçlaması da yöneltti.

11 yıl 3 ay hapis ceza

2019’da kefaletle serbest bırakılan Holmes, 27 yaşındaki Evans otel grubunun veliahtı William Billy Evans ile evlendi. Bu yıl ise çiftin bir çocuğu dünyaya geldi

Holmes’un bir çocuğunun olmasının jürinin kararını değiştirebileceği öne sürülmüştü ancak öyle olmadı.

Kaliforniya’da görülen davada 11 suçtan yargılanan Holmes, ”dolandırıcılık ve komplo kurmak”tan suçlu bulundu, 11 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Büyük isimler şirkete destek verdi

19 yaşındayken Stanford Üniversitesi’nin Kimya Mühendisliği bölümünden ayrıldıktan kısa süre sonra Theranos’u kuran Holmes, medya devi Rupert Murdoch ve teknoloji devi Larry Ellison gibi milyarderlerden 900 milyon dolarlık kaynak bulmayı başarmıştı.

Kurulduğu yıllarda şirketin yönetim kurulunda ABD’nin eski dışişleri bakanı Henry Kissinger ve general James Mattis gibi isimler vardı.

Şirket birkaç damla kanla kanser ve diyabet gibi hastalıkları tespit edebildiğini iddia ediyordu.

Başarılı olma baskısıyla büyüdü

Hakkında kitap yazılan, bir HBO belgeseli yapılan, diziler, filmler ve podcastler yapılan Holmes’un çok da iyi bilmediği bir teknolojiye girişme kumarını neden oynadığı bilinmiyor.

Kendisini tanıyanların anlattığına göre ABD’nin başkenti Washington DC’de varlıklı bir ailenin kibar ancak içine kapanık çocuğu olarak büyüdü.

Ailesi yan evde yaşayan iş insanı Richard Fuisz, Holmes’un üzerinde başarılı olması için büyük bir baskının bulunduğunu tahmin ediyor.