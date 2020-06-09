Şirketlere ERP çözümlerinin yanı sıra analiz, raporlama konularında destek sunan 6 Gen Global, 100’ün üzerinde şirketin dijital dönüşüm yolcuğuna omuz veriyor. Ağırlıklı olarak hizmet, perakende, tekstil ve üretim sektörlerine çözümler sunan şirket, gerçekleştirdiği her proje ve yazılımla hizmet verdiği müşterilerine dijital dönüşüm koçluğu yapıyor.

SİBEL ATİK

satik@ekonomist.com.tr

Bilgi teknolojileri alanında 17 yıldır hizmet veren 6 Gen Global, hizmet verdiği şirketlerin dijital dönüşüm yolculuğuna omuz veriyor. İş ortağı Microsoft Dynamics ile ERP çözümleri sunuyor. Yine analiz ve raporlama yeteneklerini artırmak için iş zekası çözümleri sunan 6 Gen Global, şirketlerin kurumsal süreçlerinin verimliliğini arttırmak içinse danışmanlık, eğitim, uygulama ve uyarlama hizmetleri veriyor.

100’ün üzerinde şirkete çözümler sunan 6 Gen ağırlıklı olarak hizmet, perakende, tekstil ve üretim sektörlerine hizmet sağlıyor. 6 Gen Global, gerçekleştirdiği her projede şirketlerin gelecekteki ihtiyaçlarını da karşılayacak bir iş modeliyle ilerliyor.

Şirket, müşterilerine sunduğu çözümlerle yaptıkları yatırımın en kısa sürede geri dönüşünü sağlamayı hedefliyor. İş modelinde ilke olarak, tüm müşterileri uzun yol arkadaşı ve iş ortağı olarak tanımladıklarını dile getiren 6 Gen Global Genel Müdürü Mehmet Ali Emir, ihtiyaç analizlerini ve çözümleri ortak bir akılla yürüterek her şirkete özgün ve katma değer yaratan sonuç odaklı çözümler ürettiklerini kaydediyor.

“DÖNÜŞÜMÜ BİRLİKTE GERÇEKLEŞTİRİYORUZ”

Sundukları yazılımlarla yaklaşık 100 kadar şirkete hizmet verdiklerini ifade eden Mehmet Ali Emir, sahip oldukları kaynak, tecrübe ve bilgi birikimle müşterilerine maksimum fayda sağlayacak şekilde organize olduklarını anlatıyor.

Kurumsal Kaynak Planlama (KKP) sistemlerine yatırım yapan işletmelerde sistemden beklenen faydayı sağlayabilmeleri için yazılım desteği verdiklerini dile getiren Emir, bu noktada sistem kullanıcılarının bakış açısının iyi analiz edilmesi gerektiğini söylüyor.

Dijital dönüşüm sürecinde her sektörün ve her şirketin kendine özel ihtiyaçları olduğunu kaydeden Mehmet Ali Emir, şunları aktarıyor: “Şirketlerin dijital dönüşüm yolculuğunda, hedef ve stratejilerinin doğru belirlenmiş olmaları gerekiyor.

Sürecin en başından itibaren, mevcut durum analizinden ihtiyaç analizine, işletme kapsamında alt birimlerin, sorumlularının ve sorumluluklarının belirlenmesi, tüm birimlerin entegrasyonundan teknolojik altyapıya, eğitiminden desteğine kadar tüm süreç boyunca ve her aşamasında 6 Gen Global olarak müşterimizin yanında oluyoruz, destek oluyoruz ve bu dönüşümü beraber gerçekleştiriyoruz.

Dijital dönüşümün ayrılmaz bir parçası olan e-devlet süreçlerinde; ürün ve hizmet kalitesinden ödün vermeyen QNB ile olan iş ortaklığımızın katkısın önem taşıdığını da ifade etmek isterim.”

RİSKLERİ ÖLÇÜYOR

Şirketler anahtar performans göstergelerini kullanarak iş yapış süreçlerini daha yakından takip edip, hızlı karar alabiliyorlar. Anahtar risk göstergeleri ise bir şirketin maruz kaldığı en büyük riskleri ölçmenin ve izlemenin bir yolu olarak ön plana çıkıyor.

Mehmet Ali Emir, sundukları çözümlerle şirketlerin riskleri ve bunların iş performansı üzerindeki potansiyel etkilerini ölçerek, riskleri izlemelerine, yönetmelerine ve azaltmalarına olanak tanıyan erken uyarı sistemleri oluşturabileceklerini kaydediyor.

Veri analiz çözümlerini ERP ile entegre ederek, uygulamada yatırım ve fayda yüzdesinde maksimum düzeye ulaşmayı hedeflediklerini anlatan Emir sözlerine şöyle devam ediyor:

“Sunduğumuz ürünlerle bir çözümü aktarmak değil, çözümü birlikte oluşturmak ilkesiyle hareket ediyoruz. Şirketimizin çalışma prensibi, ihtiyaç ve gereksinimlere yönelik çözümler sunmak olduğundan talep ve proje bazında geliştirme ve uyarlama yapıyoruz.

Son dönemde çalışmalarımızı; dijital dönüşümün, kullanılabilir faydaya dönüşümü için analiz yöntemleri ve bu yöntemlerim ERP ile entegrasyonu ile ilgili çözümler üzerinde çalışıyoruz. Ayrıca dijital dönüşümde ortak uygulanabilir adımları belirleyerek süreci hızlandırma çalışmasını başlattık.”

BAŞARI İÇİN DESTEK ŞART

Dijital dönüşümde liderliğin önemli olduğuna dikkat çeken Mehmet Ali Emir, şirketlerde üst yönetimin desteği ve inancı olmadan dijital dönüşümün başarılmasının mümkün olmadığını söylüyor. Dijital dönüşümün sadece teknolojik yatırımla sınırlı olmadığını da aktaran Emir, dönüşüm için işletme kültürünün uygunluğunun en önemli etken olduğuna işaret ediyor.

Emir, dijitalleşme yolcuğunun en önemli adımlarını şöyle anlatıyor: “Yeni teknolojileri ve yeni iş modellerini hayata geçirecek, işletme kültürünün oluşturulması, üst yönetim liderliğiyle sağlanabilir. Organizasyonların mevcut durumunun ortaya konulması dijital dönüşüm yolculuğunun başlangıç noktasıdır. Yolculuk sürecinde teknoloji ve koşullar sabit kalmayacağından, dijital dönüşüm yol haritası doğacak ihtiyaçlar ve yeniliklere göre revize edilmelidir.”

DİJİTAL DÖNÜŞÜMDE DOĞRU İLERLEMENİN ŞİRKETLERE SUNDUĞU 10 AVANTAJ

1. İşletmelerin operasyon süreçlerinin işleyiş, takip ve yönetimini iyileştirdiği gibi, söz konusu operasyonların sonuçlarını yansıtan finansal raporların doğruluk ve güven seviyelerini yükseltiyor.

2. Kurumsal sürdürülebilirliğin sağlanması ve kârlılığın artmasını sağlıyor.

3. Üretimde verimliliğin artırılması ve süreçlerde esnekliğin sağlanmasına imkan veriyor.

4. Risk bazlı varlık yönetiminin sağlanmasına destek oluyor.

5. Veri analizi ile ileriye yönelik planlamalarda başarı getiriyor.

6. Karar almayı kolaylaştıracak, ayrıca karar almayı güçlendirecek adımların belirlenmesine fırsat veriyor.

7. Kurumsal performansı arttırıyor.

8. Kurum içi verinin entegrasyonuyla, kurum içi iletişimle, çalışanların tüm süreçlerin performansından haberdar olarak, müşteri memnuniyetinin artırılmasını sağlıyor.

9. Operasyonel zaafların minimize edilmesine destek veriyor.

10. İş yapış süreçlerini daha optimal hale getiriyor.