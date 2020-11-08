Mobilya sektörü deyince ilk akla gelen markalardan Doğtaş ve Kelebekte pandemi sürecinde satışı canlandıracak online yatırımları devreye alan Doğanlar Yatırım Holding’in patronu Davut Doğan, grubun iş geliştirme biriminin gelecek yıl ise iki önemli proje üzerinde çalıştığını söylüyor.

Sibel Atik

[email protected]

Bu yılı 1,5 milyar TL ciro ile kapatmayı hedefleyen grubun, 2021’de enerjide BiyoTRend şirketini halka açmayı planladığını aktaran Doğan, inşaatta ise gayrimenkul yatırım ortaklığı şirketi kurmak istediklerini söylüyor.

Çanakkale’den Afrika’ya uzanan bir dizi yatırıma öncülük eden Doğanlar Yatırım Holding Yönetim Kurulu Başkanı Davut Doğan, masasında bir dizi projeyle grubu gelecek yıla hazırlıyor.

Mobilya sektörü deyince ilk akla gelen markalardan Doğtaş ve Kelebek’te pandemi sürecinde satışı canlandıracak online yatırımları devreye alan Davut Doğan, grubun iş geliştirme biriminin gelecek yıl ise iki önemli proje üzerinde çalıştığını söylüyor.

Mobilyanın yanı sıra enerji ve inşaat sektörlerinde de girişimleri olan grup, mobilya alanında yeni bir girişim olan Lova Yatak markasını kısa bir süre önce hayata geçirdi. Grup 2021 yılında ise enerjide halka arz, inşaatta da gayrimenkul yatırım ortaklığına gitmeye hazırlanıyor.

Enerjide ise 120 megavat enerji üretim kapasitesine sahip BioTrend şirketini halka açmaya hazırlandıklarını söyleyen Davut Doğan, inşaatta da Yenibosna projesini raftan indirdiklerini ve gayrimenkul yatırım ortaklığı kurmak üzere çalışmalara başladıklarını aktarıyor.

Pandemi sürecinde önemi bir kez daha anlaşılan dijitalleşme konusunda ise özellikle mobilya alanında ciddi adımlar attıklarını aktaran Davut Doğan, kurdukları online satış hattı ve randevulu satış sistemiyle önemli bir başarıya imza attıklarını belirtiyor. Davut Doğan ile gruptaki dijital dönüşüm ve gelecek dönem planlarını konuştuk…

BÜYÜME HEDEFİNİ YUKARI TAŞIDI *

2020 yılına iyi başlamıştık ve şirket olarak bu yıla yüzde 40 büyüme hedefiyle girdik. Geçen yıl mobilya grubunda 610 milyon TL ciro elde ettik. Bu yıl içinse 860 milyon TL ciro öngörümüz vardı. KDV’lerin düşürülmesinin de etkisiyle ilk üç ay çok iyi geçti. Fakat pandemi sürecinde nisan ve mayıs aylarında yüzde 40’lar düzeyinde bir gerileme yaşadık.

Bu süreçte hükümetin aldığı önlemler bizlere güç verdi. Kısa çalışma ödeneği, konut faizlerinin geri çekilmesi mobilya sektörüne önemli bir katkı sundu. Yasakların gevşemesi, konuttaki satış artışı, düğün sezonu ve ertelenen alımların gelmesiyle haziran ve temmuzda ciddi cirolar elde ettik. 350 mağazamızın olduğu mobilyada son aylardaki satış performansını baz alarak yılsonu büyüme hedefimizi yukarı taşıdık.

860 milyon TL ciro öngörürken, burada kendimize 1 milyar TL’yi test etmek üzere bir hedef koyduk. Enerjide ise ciromuz 300 milyon TL düzeyinde olur. Fakat inşaatta bu yıl bir gelir yazamayacağız. AVM yatırımımız var Çanakkale’de, onlarında katkısıyla yılı 1, 5 milyar TL ciro ile kapatırız.

ENERJİDE HALKA ARZ *

Pandemi sürecinde iş geliştirme birimimiz belli projeler üzerinde çalıştı. Bunlardan biri de ülke genelinde evsel atığın yaklaşık yüzde 25’ini işler hale getiren BioTRend şirketimizin halka arzı olacak.

2012 yılında teknolojik bir üretim ve uygulama merkezi olarak kurulan ve alternatif enerji üretimi konusunda da hizmet veren BioTRend, Türkiye genelinde 12 lokasyonda biyokütle, evsel katı atık ayrıştırma, gazlaştırma, yakma, biyometanizasyon, atık sahası işletimi, biyokütle yakma tesisi ve atık ısı tesisleriyle önemli bir konumda. Belediyeler, tarım sektörü gibi birçok alanda atıkları enerjiye dönüştüren bu şirketimizde gelecek yıl için önemli planlarımız var.

Burada en önemli çalışmalarımızdan biri halka açılma olacak. SPK konusunda uzman danışmanlarla çalışıyoruz. 2021 yılının ilk yarısında biotrendi halka arz etme niyetindeyiz. Yüzde 30 ile yüzde 50 arasında bir düşüncemiz var.

VARLIKLARI TEK ÇATIDA TOPLAYACAĞIZ *

Bir diğer önemli projemiz ise inşaat sektöründe olacak. 2021 yılına yetişir mi bilemiyorum ama bir gayrimenkul yatırım ortaklığı şirketi kurma fikrimiz var. İş geliştirme birimimizin ajandasındaki en önemli konulardan biri de bu. Gelibolu ve Çanakkale’deki varlıklarımızı bir araya getireceğimiz bir GYO için çalışıyoruz.

Ayrıca Yenibosna’da 200 milyon dolar gelir beklentili lüks konut, rezidans ve açık AVM yatırımını ise geçtiğimiz yıllarda rafa kaldırmıştık. Şimdi tekrar gündemimize aldık ve gelecek yıl bu projeye başlamayı planlıyoruz. Bu projeyi ortaklı hayata geçirmek istiyoruz tabii.

“MOBİLYADA ONLİNE SATIŞ HATTI KURDUK” *

Pandemi sürecinde dijital dönüşüm anlamında da önemli adım attık. Bu süreçte yenilikleri bünyemize kattık ve online satış hattı kurduk. Müşteri aradığında mağazalarımızdaki mimarlarımız destek oldu. 350 mağazamızda mimar çalıştırma zorunluluğu getirmiştik, bunun pozitif etkisini bu süreçte gördük.

Müşterileri online bilgilendirerek ve mağazayı, ürünleri göstererek satış yapıldı. Bir diğer yeni adım ise randevulu satış oldu. Bu da müşterilere güven verdi. Bu süreci iyi yönettik.