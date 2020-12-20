Geliştirdiği yazılımlarla gümrükleme, dış ticaret finansı, hızlı kargo taşımacılığına 30 yıldır hizmet veren Evrim Yazılım, yeni bir proje üzerinde çalışıyor. 2021 yılında sunulacak Kutup Yıldızı projesiyle, gümrük süreçleri lokal bilgisayarlardan tamamen web ortamına taşınacak ve her yerden beyanname yazabilecek.

Sibel Atik

Ticaret trafiğine yön veren oyuncularından biri olan Evrim Yazılım, geliştirdiği yazılımlarla gümrükleme, dış ticaret finansı, hızlı kargo taşımacılığına omuz veriyor. Sunduğu 25 çözümle dış ticarette bine yakın şirkete yazılım desteği veren Evrim Yazılım’ın COO’su Evrim Bulutoğlu, Türkiye’nin dış ticaret süreçlerine uygun yazılımlar sunduklarını aktarıyor.

Türkiye’de bir yılda gerçekleştirilen ithalat ve ihracat işlemlerinin yüzde 65’inin bu çözümler üzerinden yönetildiğini aktaran Bulutoğlu, bu noktada 2021’de yeni bir projeyi hayata geçirmek üzere çalıştıklarını söylüyor.

Bulutoğlu, “Kutup Yıldızı projemizle 2021 yılının son çeyreğinde lansmanını yapacağımız gümrük süreçlerinin lokal bilgisayarlardan tamamen web ortamına taşınmasıyla istediğiniz her yerden beyanname yazabileceğiniz bir platforma dönüştürüyoruz.

Bu sayede bulunduğunuz her yer ofise dönüşecek” diyor. Evrim Bulutoğlu ile şirketin yeni dönem hedeflerini konuştuk.

Dış ticaret alanında uzmanlaşan Evrim Yazılım hakkında bilgi verir misiniz?

1992′ de dış ticaret sektöründeki eksikleri fark edip, tamamen bu sektöre odaklanmak üzere kurulan Evrim Yazılım şirketi, 25’e yakın çözümü ile sektörde bine yakın müşteriye hizmet veriyor. Türkiye’nin dış ticaret süreçlerinin gelişmesinde öncü yazılım firması olan şirketimiz, bir yılda gerçekleştirilen ithalat & ihracat işlemlerinin yüzde 65’ini bu çözümler üzerinden yönetiyor.

Şirketimiz ithalat & ihracat gümrükleme, lojistik, hızlı kargo taşımacılığı, dış ticaret finansı, dijital arşiv, antrepo, e-Dönüşüm gibi çözümlere sahip, 28 yıldır verdiği yazılım geliştirme ve destek hizmetleriyle müşterilerinin uzun süreli iş ortağı oldu. Dış ticaret ile ilgili eğitim, destek, güncelleme ve danışmanlık gibi hizmetleri aksatmadan yürüten yüksek kalitedeki ekiplere sahibiz.

Mevcut firmaların aksine anlık değişen dış ticaret mevzuatına hızlı adapte olabilen bir yazılım döngümüz var. 33 üniversitenin dış ticaret ile ilişkili bölümlerinde gösterilen çözümlerimiz ile sektöre en çok mezun kazandıran firmayız. Hali hazırda 20 bin kişi, kariyeri için evrim çözümlerinde uzmanlaşma yoluna gidiyor.

Pandemi sürecinde ticarette aksayan trafik şirketinizi nasıl etkiledi? Bu sürecin iş yapış biçiminize yansıması nasıl oldu?

Merkez ofis, Yıldız Teknopark ve Ankara şubemiz ile üç noktadan hizmet veren şirketimiz, teknik ihtiyaçlar doğrultusunda hizmetlerini artırarak sürdürdü.

Koronavirüs ile birlikte hızlı bir simülasyon yaptık ve bütün ekibe laptop kiralama, çağrı merkezi ve destek araçlarını buluta çıkarma, çalışanlarımızın evine internet desteği, uzaktan çalışma prosedürleriyle mart ayı sokağa çıkma yasaklarına hazır girdik. İş hacminin düştüğü bu süreçte alt yapıya ve süreçlerin karlılığına ağırlık verdik. Anlık iletişim kurduğumuz araçlar, iş kuralları tanımladığımız yardım masası programımız, ekran paylaşımı, görüntülü konuşma, yapılan işlerin zaman eforunun loglanması gibi kurgular tamamlandı.

Sunduğunuz hizmet ve ürünlerde yarattığınız fark nedir?

Dış ticaret otomasyonları konusunda 30 yıllık bir deneyimimiz var. Ticaret bakanlığına, e-Fatura entegratörlerine, GİB’e, TOBB’a, 23 tane bankaya, farklı iş ortaklarına veri gönderen entegre bir yapımız var. Gümrük müşavirlerinin hızlı ve hatasız beyanname yazmaları için özel ve genel tanımlanmış 500’e yakın kontrolü kapsayan sistemlerimizle ticareti görünür kılmaya çalışıyoruz. Aynı zamanda uzun süreli iş ortaklığı içerisinde olduğumuz müşterilerimiz sayesinde, ticari bir platform oluşmasına vesile olduk, bu platform veri paylaşımını kolaylaştırırken, ayrıca bazı tedarikçiler için de pazar yeri görevi görüyor. Sigorta poliçesi, teminat, e-Fatura sağlayıcıları, bu yapı üzerinden temin edebiliyor.

Pandemiyle birlikte dijitalleşmedeki hızlı çıkış sizin şirketinize ve ürünlerinize ilgiyi artırdı mı? Size gelen taleplerde nasıl değişimler oldu?

Pandemi ile birlikte programı daha etkin kullanma ihtiyacı ortaya çıktı. Ayrıca Türkiye’nin büyük ithalatçı ve ihracatçılarından oluşan YYS ( Yetkilendirilmiş Yükümlü Sistemi ) firmaları, dış ticaret süreçlerinin görünürlüğünü arttırmak için bizimle daha çok iletişime geçmeye başladı.

Şirketinizde dijital dönüşüm yolculuğunu ne zaman başladı? Bugüne dek dijital dönüşüm konusunda ne gibi adımlar attınız?

Yazılım firması olmamızdan kaynaklı her yıl aslında bizim için bir dijital dönüşüm yolculuğu. Fakat son üç yılda bu konu çok hızlandı ve özellikle pandemi ile birlikte aksayan taraflarımızı yazılım çözümleri ile kapatıyoruz. Çözümlerimizi bulut tabanında yeniden yazılmasına başladık. Dış ticaretin neredeyse yüzde 60’ını yöneten sistemlerin buluta alınması çok ciddi bir konu. Analiz süreci altı ay sürdü, şu an projenin 10’uncu ayındayız. Şirket kaynaklarımızın yüzde 40’ı ile bu projeye devam ediyoruz.

Önümüzdeki dönemde dijital dönüşüm konusunda atacağınız yeni adımlar nelerdir, projelerinizden bahsedebilir misiniz?

Kutup Yıldızı adında Evrim Yazılım’ın sahip olduğu bütün çözümleri buluta taşıma ile ilgili büyük bir projemiz var. Bu proje 2021 ortasında lansmanı yapılacak. Alt yapı anlamında firmaların Evrim çözümlerine her yerden ulaşmalarını sağlayacak bir yapıdan bahsediyoruz. Operasyonel maliyetlerimizi ciddi anlamda düşürecek bu projede, aynı zamanda her büyüklükteki müşteriye uygun modüler, dinamik bir çözüm üzerinde çalışıyoruz, fakat bu çözümün bizi en çok heyecanlandıran tarafı, ürünümüzün farklı ülkelerin pazarlarında da çalışabileceği yeni kurgusu ve böylece bizi yazılım ihracatçısı konumuna getirmesi.