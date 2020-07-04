Antalya’da merkez ve Akdeniz Üniversitesi Teknokent’te bulunan AR-GE ofisi ile turizm sektörünün kalbinde yer alan Asyasoft, geliştirdiği yazılımlarla 24 yıldır turizm sektörüne omuz veriyor. Koronavirüsle artan hijyen hassasiyeti nedeniyle şirket, bu süreçte oteller için temassız çözümlere odaklandı.

Sibel Atik

satik@ekonomist.com.tr

Bir dizi yazılımı hayata geçiren şirket, sunduğu çözümlerle otel müşterileri için teması en aza indirgemeyi hedefliyor.

Koronavirüs nedeniyle oteller için geliştirdikleri ürün ve destek hizmetlerini uzaktan kesintisiz sağlamaya devam ettiklerini anlatan Asyasoft Satış ve Pazarlama Müdürü Şükrü Sinan, bu süreçte online ve mobil uygulamalara odaklandıklarını söylüyor. Şükrü Sinan şunları söylüyor:

“Şirket olarak uzun yıllardır uzaktan destek hizmetleri veriyorduk, buna ilave olarak talebe göre kullanıcı eğitimlerimizi bu şekilde sağlamaya devam ediyoruz.

Yine virüs sebebiyle Asyasoft Otel Yönetim Sistemleri ile misafir ve personel iletişiminde temassız çözümler sunmak için geliştirmeler yaptık. Otel işletmeleri, işin gereği olarak temasın yoğun yaşandığı

yerler olduğu için temasın olabildiğince aza indirgenmesi gerekiyor. Asyasoft bu süreç için entegre çözüm olarak sunduğu online check in, kimlik – pasaport gönderimi, online rezervasyon ve mobil uygulamalarla misafir ile personel arasındaki teması azaltmayı hedefliyor.”

200’ÜN ÜZERİNDE TESİSE HİZMET

Turizm sektöründe faaliyet gösteren tesislere şehir otelciliği ve resort otelciliğine uygun otel yönetim yazılımları üreten şirket, 200’ün üzerinde tesise hizmet veriyor.

Şirket geliştirdiği yazılımlarla otel zincirlerine ön büro yönetiminden satın alma, stok ve maliyet yönetimi, muhasebe, satış noktaları POS, devre mülk tatil yönetimi, kiosk anket ve alakart restoran -rezervasyon sistemleri, operasyon takip yönetimi, online rezervasyon, CRM, e-Fatura, e-Arşiv, e-Defter, mobil aplikasyonlar ve personel yönetimi çözümleri sunuyor.

Şükrü Sinan, turizm sektörüne özel otel yönetim yazılımları ürettiklerini ve ürettikleri yazılımların satış sonrası son kullanıcı eğitim destek hizmetlerini de üretici olarak doğrudan sağladıklarını anlatıyor.

TESİSE ÖZEL YAZILIM

Daha ziyade oda kapasitesi çok büyük resort tesislere hizmet verdiklerini ifade eden Sinan, “Özellikle portföyünüzde bu tip tesisler varsa ve otelin bilgi yönetim sistemi alt yapısını kurmaya adaysanız sunacağınız sistem baştan uca entegre olmalı” diyor.

Sinan’ın verdiği bilgiye göre tekrarlanacak veri girişleri ortaya koymamalı her departmanda emek ve zaman tasarrufu sağlamalı. Otel işletmecisine acenta entegrasyonundan başlayarak, otelin web sitesi rezervasyon motorunun – ön büro entegrasyonuna, ön büro muhasebe -stok ve Pos sistemlerinin entegrasyonuna, mobil aplikasyon entegrasyonlarından online kanal yönetim entegrasyonlarına kadar entegre çözüm sunulması gerekiyor.

Sundukları hizmet ve ürünlerde yarattıkları farka da değinen Şükrü Sinan, bu noktada tüm departmanlar arası entegre üretim ve beraberinde sorunsuz sürdürülebilir hizmet anlayışıyla hareket ettiklerine işaret ediyor.

Standart paket program satma yaklaşımından uzak bir yazılım şirketi olduklarını ve bu yaklaşımla hizmette önemli bir fark yakaladıklarını dile getiren Sinan, tesislerin işleyişine özel yazılım geliştirdiklerini söylüyor.

OTELLERDE DİJİTAL DÖNÜŞÜM

Dijitalleşme konusunda otellere destek verdiklerini anlatan Şükrü Sinan, bu alanda online rezervasyon motorunun çok ilgi gördüğünü dile getiriyor. Kanal yönetim entegrasyonları ve misafir mobil uygulamaları gibi yazılımlar geliştirmenin yanı sıra otellerde dijital dönüşümün bir parçası olacak olan yeni ürünleri hakkında da bilgi veren Sinan sözlerine şöyle devam ediyor:

“Yeni ürünümüz Asyasoft Doküman ve Süreç Yönetim Sistemi. Bu sistemi otellerin tüm departmanlarını sürece dahil ederek dokuman, sözleşme, form ve aklınıza gelebilecek tüm belgeleri en etkin biçimde arşivlemelerini, yönetmelerini ve ihtiyaç duyduklarında hızlı bir şekilde erişebilmelerini sağlayan doküman yönetim sistemi geliştirdik.

Otellerimizde iş gücü ve zaman kaybı gibi birçok kaybın önüne geçerken, düzenli belge arşiv sisteminin kullanılması, belgeye ve dolayısıyla da bilgiye erişim süresini kısaltmış oldu.”

QNB e-FİNANS’IN KATKISI

Asyasoft olarak QNB eFinans ile e-Fa-tura entegrasyonu başlayan çalışmalarının e-Arşiv, e-Defter gibi süreçlerle devam ettirdiklerini söyleyen Şükrü Sinan, QNB eFinans ile işbirliği sayesinde hizmet verdikleri otellere sorunsuz ve sürdürülebilir hizmetler sunduklarını da aktarıyor.

Sinan “Dijitalleşme doğru yapılırsa her işletmeye ciddi zaman ve emek tasarrufu sağlar. Her işletmenin yapısına göre dijitalleşme kurgusu yapmak işletmeye kolaylıklar yanında sürdürülebilir bir yapıya kavuşturur” sözleriyle dijitalleşmenin önemine işaret ediyor.

OTELLERDE TEMASSIZ ÇÖZÜMLER