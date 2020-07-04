Türkiye’nin en büyük havlu üreticisi olmasının yanı sıra 12 şehirde 21 AVM yatırımı olan Özdilek Holding, bu yıl ciroda yüzde 30 kaybı göze aldı. Perakende ve AVM yatırımlarıyla 3 milyar TL ciro ile geçen yılı kapatan Özdilek Holding bu yıl büyüme planlarken, koronavirüsün ekonomiye vurduğu ağır darbe ile hedefini revize etti.

SİBEL ATİK

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Her ne kadar bu süreçte kârlılık ve ciroda düşüş beklense de grup, karantina günlerinde ilginin arttığı e-ticarette ise sadece üç aylık süreçte 10 kat büyüme elde etti. Bu yıl e-Ticaretten 30 milyon TL gelir elde etmeyi planlayan grup, sahibi olduğu AVM ve mağazalarda dijitalleşme adımlarını hızlandırdı. Özdilek Holding Onursal Başkanı Hüseyin Özdilek, e-ticaret kanalının bir market cirosuna denk geldiğini ifade ediyor.

Hedeflerinin ise bu oranı üçte bir orana çıkarmak olduğunu kaydediyor. 1967 yılında 30 metrekarelik bir perakende mağazası ile iş hayatına başlayan ve 1971 yılında havlu imalatıyla sanayicilik yolculuğu başlayan

Hüseyin Özdilek, 1983 yılında Yalova yolu üzerinde 8 bin metrekarelik bir alanda Türkiye’nin ilk AVM’sini kurdu. Bugünse 21 AVM’ye sahip olan Özdilek Holding’in onursal başkanı Hüseyin Özdilek ile yeni dönemi konuştuk…

E-TİCARETTE HIZLI ÇIKIŞ

Özdilek Holding olarak perakendenin yanı sıra üretim ve AVM alanındaki yatırımlarımızla farklı iş alanlarında hizmet veriyoruz. Bu doğrultuda her sektöre özel bir yeni planımız var. Bir orkestra şefi gibi sistemin düzgün yürümesi için doğru kararları almaya çalışıyoruz.

Artık AVM’lerimiz, mağazalarımız ve marketlerimiz açılmış durumda. Koronavirüsün ardından yeni bir sürece girmiş bulunuyoruz. Bu süreçte rekabet elbet daha zorlu, fakat şirketler bu zorlu süreçten belli dersler çıkarmalı. Bugünün koşullarında artık rekabet daha zorlu noktada, o nedenle üretim, katmadeğer ve dijitalleşmeyle her sektör kendi alanında fark yaratmaya odaklanmalı.

Koronavirüs sürecinde e-Ticaret ekibimizde önemli bir adım attık. 10 kişinin çalıştığı e-Ticaret kanalında bu sayıyı 100’e çıkardık. e-ticaret 10 kat artmış durumda. Korona ile dijitalleşme normalin 10 katına çıktı. Fakat normalleşmeyle müşterilerin tekrar mağazalara uğrayacağını düşünüyorum. Şu an e-Ticarette ciromuz 30 milyon TL seviyelerinde. Bu bizim için önemli. Dijital dönüşümü tamamlayarak cirodaki payını yüzde 25-30’lara çıkarmayı planlıyoruz.

GELİR GİDER DENGESİNE ODAKLANDİK

Ciroda bir önceki yıla göre yüzde 30 gerideyiz. Yeni bir alana yatırım planımız yok. Elimizdeki işleri korumaya odaklanacağız. Bu süreçte gelir gider dengesinin önemi daha da ortaya çıktı.

Diğer taraftan kredibilite çok önem kazandı. Bizim kredibilitemiz iyi, dengeli götürmeye çalışıyoruz. Borçlarımızı ödemekte sorun yaşamıyoruz. Bu süreçten çıkabilmesi için şirketlerin kayıt içinde kalması gerekli.

Kurumsallaşma lazım. Marka olmak, organizasyon, planlama, optimal üretim ve pazarlamanın önemi daha da anlaşıldı. işe göre adam alacaksınız.

Aldığınız yetenekleri elinizde tutmak için piyasanın en iyi ücretini vermelisiniz. Verimlilik çok parayla olmaz, bilgiyle, teknolojiyle organizasyonla ve yüreğini koyan yöneticilerle kurumsallaşarak olur. işlerimiz yılsonuna doğru normale dönecektir, ihtiyaçlar ertelenir ama yok edilemez.

YATIRIM YAPAMIYORUZ

Holding olarak sözünü ettiğim gibi 2019 yılında 3 milyar TL olan ciromuzu bu yıl 3,6 TL’ye çıkarmak istiyorduk. Fakat koronavirüs nedeniyle ciromuz 2,7 milyar TL’ye geriler diye tahmin ediyorum. Tabii karlılıkların düşmesi yatırımları da etkiliyor. Yatırım yapacakken yapamıyoruz. Yatırıma yönelmek için çarkların tekrardan dönmesi gerekiyor.

Ekonomideki normalleşme üretime bağlı. Üretim olacak ki vergi ve istihdam sağlanabilsin. Bakınız sadece bizim grupta 8 bin kişi çalışıyor. Tokat Erbağ’da doğdum ve doğduğum kasaba 1965’li yıllarda 8 bin kişilik bir nüfusa sahipti. Dolayısıyla bu benim için büyük bir gurur kaynağı. Türkiye’de petrol yok. Ama sanayi, tarım ve hizmet sektöründe ciddi bir bilgi birikime sahibiz. Bu alanlarda verimli çalışmak gerekiyor.

FARK YARATMAK MÜMKÜN

Öte yandan bizimde faaliyet gösterdiğiniz perakende sektöründe ise AVM’lerden markalara kadar her kesimin dersine iyi çalışması gereken bir dönemdeyiz. AVM’ler kiralarda piyasa koşullarına uygun bir şekilde hareket etmeli. Mağazalar ise güçleşen rekabet koşullarında yeni döneme iyi hazırlanmalılar.

Bir mağaza bir kere gelen müşterilerle ayakta duramaz. En uygun fiyatlarla, rakipleri iyi analiz ederek ayakta kalmaları gerekiyor.

Dışarıda Çin ile mücadele ederken, artık Vietnam’da da havlu fabrikalarının kurulduğunu görüyorum. Dolayısıyla bu gibi ülkelere karşı maliyetin yüksek olması zayıf noktalarımızdan biri olarak ön plana çıkıyor.

Bu maliyetlere rağmen ihracatta erken teslim, kalite, yüksek tasarımla fark yaratmak mümkün. Mukayeseli üstünlükler teorisine göre yükte ağır pahada hafif olan malları üretmek yerine, yükte hafif pahada ağır ürünlere yönelmeliyiz.