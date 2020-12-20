İhracat, ithalat yapanlara ve yurtdışına Amazon gibi pazar yerlerinde ürün satanlara lojistik teklifi bulma, satın alma ve yönetme hizmeti veren Navlungo, deneyimini yurtiçine taşımaya hazırlanıyor.

Ayşegül Sakarya Pehlivan

Navlungo’nun kurucu ortaklarından İsa Korkmaz, “Navlungo şu anda sadece yurtdışı taşımacılık için hizmet veriyor. Yurtiçi lojistik süreçlerinde de aynı deneyimi yaşatmak için yakında yurtiçi taşımacılık servisi vermeye başlayacağız” diyor.

Navlungo, global bir şirkette uzun süredir beraber çalışan üç arkadaşın ortaklığıyla ortaya çıktı. Lojistik ve kargo fiyatlarının hızlıca alınıp karşılaştırıldığı, satın alındığı bir pratik yöntem arayışından olan girişimciler, kendi çözümlerini geliştirmek için harekete geçti.

Koç Holding Ford Otosan’dan girişimcilik ödülü ve TÜBİTAK 1512 BİGG Programı’ndan hibe alan Navlungo, 2019’un eylül ayında ticari hale geldi.

Girişim, kısa bir süre önce ida capital tarafından yürütülen innovate21st hızlandırma yatırım programı kapsamında, Akiş Gyo, Akkök Holding, Etki Yatırım Girişim ve diğer yatırımcıların olduğu bir gruptan Seri A öncesi 250 bin dolar yatırım aldı.

Program kapsamında, Navlungo 2021 yılı içinde mevcut yatırımcılarına ek olarak, yeni venture capital yatırımcılarının da katılımı ile 2 milyon dolar ve üzerinde bir Seri A yatırımı almaya hazırlanıyor. Navlungo’nun kurucu ortaklarından İsa Korkmaz’la, şirketin hem yurtiçi hem de yurtdışı hedeflerini konuştuk.

Kısaca şirketinizden bahsedebilir misiniz, ne zaman kuruldu, nasıl bir fikirle yola çıktınız?

Global bir şirkette uzun süredir beraber çalışan üç arkadaşın fikriyle ortaya çıktı. Ford Otosan girişimcilik desteği ve TÜBİTAK tarafından da hibe desteği alınınca ticari hale geldi Navlungo. Fikrin çıkışı ekibin kendi problemini çözecek bir yöntem araması diyebiliriz. Lojistik ve kargo fiyatlarının hızlıca alınıp karşılaştırıldığı, satın alındığı bir pratik yöntem arayışından ortaya çıktı. Şirket 2019’un eylül ayında kuruldu. Halen dünyanın her ülkesine lojistik teklifi alan 4 bin 500 müşterisi bulunuyor.

Sektörde nasıl bir farklılık yaratıyorsunuz?

Navlungo, ihracat, ithalat yapanlara ve yurtdışına Amazon, Etsy gibi pazar yerlerinde ürün satanlara lojistik teklifi bulma, satın alma ve yönetme hizmeti veriyor. Lojistik teklifi üretme, satın alma ve yönetme konusunda tamamen kendi algoritmasını kullanıyor ve yazılımı kendi ekibiyle geliştiriyor.

Navlungo, Amazon, Etsy, eBay entegrasyonları ve e-Ticaret siteleri için geliştirdiği akıllı bağlantı modüllerinin kısa bir zaman sonra büyük kolaylıklar getireceğini düşünüyor. Navlungo’da satış yapan kargo ve nakliye firmaları, kredi kartı ile ödeme alabiliyor; gümrük belgeleri ve yüklerinin takibini kendi panelinden takip edebiliyor.

Sisteminizde kaç şirket var?

Navlungo’ya bugüne kadar üye olan müşteri sayısı 4 bin 500 iken, platformda 20 binden fazla teklif talebi yer aldı ve dünyanın 56 ülkesine ihracat yapıldı. Amazon depolarına her ay 10 binden fazla sevkiyat Navlungo ile gerçekleşti.

Önümüzdeki dönemde yeni projelerinizden bahsedebilir misiniz?

Navlungo’ya yakın zamanda sigorta ve gümrük entegrasyonları da eklenmiş olacak. Girişimin gelecek hedefleri arasında Çin ve MENA bölgesinden müşteriler elde etmek, üç dilde satış yapılan dünyanın çeşitli ülkelerinden bin 500 firmanın teklif verdiği bir yapı haline gelmek. Avrupa, Asya ve Arap yarımadasında alınan her 10 tekliften bir tanesinin Navlungo üzerinden organize edilmesi vizyonu ile ekibini ve işini büyütmek yer alıyor.

e-Dönüşüm konusunda ne gibi projeler var gündeminizde?

Navlungo şu anda sadece yurtdışı taşımacılık için hizmet veriyor, mutlu binlerce müşterimize yurtiçi lojistik süreçlerinde de aynı deneyimi yaşatmak için yakında yurtiçi taşımacılık servisi vermeye başlayacağız.

QNB Finansbank işbirliğinizden bahsedebilir misiniz?

QNB Finansbank Dijital Köprüyle işbirliği yaparak tüm KOBİ’lerin lojistik ihtiyaçlarının tek tıkla Nav-lungo’dan alınabilmesini sağladık. Navlungo’nun premium özellikleri QNB Finansbank müşterileri tarafından ücretsiz olarak kullanılabiliyor.

Covid-19 sonrası tedarik zincirlerinde ne gibi farklılıklar olacak?

2020 Ocak ayında Çin’de başlayan ve kısa sürede ülkemizin de içinde bulunduğu dünya ülkelerine yayılan virüs tedarik zincirlerinde daha önce provası yapılmayan birçok soruna yol açtı. Mevcut durumda firmalar yaşanan krizi aşmaya çalışırken bu durumun lojistik ve tedarik zincirlerinin merkezinde ticaretin kimyasına nasıl etki edebileceğine dair öngörülerim var.

Yaşanan sürecin JIT (Just-in-time stok tutmadan üretim yap) trendini uzun süre trend olmaktan çıkaracak ve stoksuz üretimden stoklu üretime doğru trend oluşturacak. Lojistiğin her adımında insansızlık kavramı daha önemli bir hal alacak. KOSGEB, TÜBİTAK gibi kurumların teşvik konularında cömert davranmadığı lojistik sektörünün teknolojiyi daha fazla kullanması için adımlar atılacaktır.

Elle ve kağıt kullanılarak yapılan tüm lojistik ve gümrük faaliyetlerinin dijital alana kayması hızlanacak, block-chain teknolojileri daha da önem kazanacak. Online pazar yerlerinde satan firma sayısı dramatik şekilde artacak ve bu alana hizmet verecek lojistik firmalarının ve iş modellerinin sayısı artacak.

Amazon.com, etsy.com,ebay.com gibi yurtdışı pazaryerinde satış yapacak firmaların sayısı çoğalacak. Bu ekonominin artışı ile birlikte şu anda gri olan bu pazar yerlerinde ki satışların vergilendirilmesi, muhasebe prosedürleri sadeleşecek ve çözüme kavuşacak.

“ALTERNATİF ROTALARA YATIRIMLAR ARTACAK”

ALİBABA’YA RAKİP

Çinli satıcılara bir süre alternatif aranacağını ve iyi değerlendiren ülkelere doğru çok olmasa da hatırı sayılır bir üretim kayması yaşanacağını düşünüyorum. Çin’in en büyük ihracat platformları alibaba.com’a iki yıl içinde Çin dışından rakipler çıkacağını öngörüyorum.

KÜÇÜK DEPOLARA İLGİ ARTACAK

Büyük merkezi depoların anlık talep artışlarında işlevsizliği görüldü. Küçük ve dağınık depo kullanımları önem kazanacaktır. Birçok yanlış stoklarla bu krize yakalandı. Lojistikte veriye dayalı stoklama faaliyetleri artacak. Veriye olan ilgi tabana yayılacaktır. Lojistik firmaları için home-ofis çalışmaya engel olabilecek her türlü kanuni engel ortadan kalkacak. ISO 9001 ve gümrük mevzuatları buna göre düzenlenecektir. Şu ana kadar sektörde genel olarak sümen altı edilen BCP (İş süreklilik planları) lojistik sektörü için ISO ve diğer denetimlere dahil edilecek.

ALTERNATİF ROTALAR

Ülkemizi Avrupa’ya bağlayan en önemli Ro-Ro hatlarının tekel olması sebebiyle yapılan keyfi zamlar ihracat kilogram fiyatımızı düşürüyor. Lojistik yolları yeniden ele alınacak alternatif rotalara yatırımlar artacak. Libya gibi İtalya, Çin ağırlıklı ithalat yapan ülkelerden daha fazla iş alabilmesi için ihracat ve lojistik alanlarında ticari faaliyetler arttırılacak. Navlungo gibi dijital lojistiğin herhangi bir tarafında çözüm üreten start-up’ların ön plana çıkacağını ve sayılarının artacağını düşünüyorum.