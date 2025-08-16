KPSS sınav yerleri açıklandı mı? 2025 KPSS ne zaman?

KPSS başvuruları 26 Haziran - 10 Temmuz günlerinde alınmıştı. 2025 Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) için geri sayım devam ederken, adayların gözü sınav giriş belgelerine çevrildi. Her yıl olduğu gibi, sınav merkezi ve salon bilgileri ÖSYM tarafından yayımlanacak.

KPSS SINAV YERLERİ GİRİŞ BELGESİ YAYINLANDI MI?

KPSS sınav yerleri henüz paylaşılmadı. Geçtiğimiz yıllar baz alındığında KPSS sınav giriş belgeleri, genellikle sınav tarihinden 7 ile 10 gün öncesinde erişime açılıyor.

Bu kapsamda 2025 KPSS sınav giriş belgelerinin ağustos ayının son haftası veya sınavdan bir hafta önce yani eylül ayının ilk haftasında adayların erişimine açılması bekleniyor.

Sınav yerleri açıklandığında, adaylar ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi (AİS) üzerinden T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleriyle giriş yaparak sınav giriş belgelerini alabilirler. Belgede, sınavın yapılacağı bina, salon ve adres bilgileri gibi detaylar yer alacaktır.

2025 KPSS NE ZAMAN?

Genel Kültür ve Genel Yetenek Sınavı:

Tarih: 7 Eylül 2025

Saat: 10:15

Süre: 130 dakika

Bitiş Saati: 12:25

Alan Bilgisi Sınavları:

1. Oturum: 13 Eylül 2025, saat 10:15

2. Oturum: 13 Eylül 2025, saat 14:45

3. Oturum: 14 Eylül 2025, saat 10:15

KPSS LİSANS NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Adayların merakla beklediği KPSS sonuçları, 10 Ekim günü ÖSYM tarafından duyurulacak. Adaylar, ÖSYM'nin sonuç sorgulama ekranına şifreleri ve T.C. kimlik numaralarıyla giriş yaparak sonuçlarını görüntüleyebilecekler.