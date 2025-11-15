ARA
DOLAR
42,33
0,18%
DOLAR
EURO
49,12
-0,29%
EURO
GRAM ALTIN
5558,92
-1,72%
GRAM ALTIN
BIST 100
10565,74
-0,59%
BIST 100
USD/TRY
Döviz Çevirici
TRY
USD
EUR
Hesapla

Acun Ilıcalı'nın kanalından halka arz kararı

Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu TV8 TV Yayıncılık A.Ş., sermaye artırımı ve ortak satış yöntemiyle halka arz sürecini başlatmak için Sermaye Piyasası Kurulu’na başvurdu.


Son Güncellenme:
Acun Ilıcalı'nın kanalından halka arz kararı

TV8 TV Yayıncılık A.Ş.'nin KAP açıklamasına göre Şirket Yönetim Kurulu, Şirket paylarının ortak satışı ve sermaye artırımı suretiyle halka arz edilmesine ve bu kapsamda ilgili başvuruların gerçekleştirilmesine karar verildiğini açıkladı.

KAP'a yapılan açıklama şöyle:

Halka arz, Şirketin 3.200.000.000 Türk Lirası kayıtlı sermaye tavanı içerisinde olmak üzere; Şirketin çıkarılmış sermayesinin, mevcut ortağın yeni pay alma haklarının tamamen kısıtlanarak, tamamı nakit karşılığı olarak 150.000.000 Türk Lirası’ndan,  21.000.000 Türk Lirası kadar artırılarak 171.000.000 Türk Lirası’na çıkarılması ve Şirket pay sahibi Acun Medya Holding A.Ş.’nin Şirketin nezdinde sahip olduğu paylardan 14.000.000 Türk Lirası nominal değerli, 14.000.000 adet payın ortak satışı yoluyla halka arz edilmesi suretiyle gerçekleşecek. Böylelikle, ilgili kurumların onayına tabi olarak toplam 35.000.000 Türk Lirası nominal değerli, 35.000.000 adet payın halka arzına ilişkin taslak İzahname’nin onaylanması talebiyle 14.11.2025 tarihinde (bugün) Sermaye Piyasası Kurulu’na başvuruldu.

Halka arz sürecine ilişkin gelişmeler oldukça, gerekli açıklamalar tarafımızca kamuoyu ile paylaşılacaktır.

0
SON HABERLER
EKONOMİST YENİ SAYI
Ekonomist Yeni Sayı
Ekonomist Dergisini takip etmek için abone olun.
ABONE OL