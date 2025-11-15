Borsada geçen hafta yeni iş ilişkisi duyuran 14 şirket var (10-14 Kasım)

Açıklama şöyle:

Turkcell ve bağlı ortaklıkları ("Turkcell Grubu"), Google ve şirketleri ("Google Cloud") ile, Google Cloud hizmetlerinin Türkiye'de sunulması ve kurumların bulut teknolojilerini benimsemesini desteklemeyi amaçlayan stratejik bir iş birliğine imza atmıştır. Bu iş birliği kapsamında Turkcell, Türkiye'de 2028- 2029 yılları arasında faaliyete geçmesi planlanan yeni Google Cloud bölgesi için gerekli altyapının sağlanmasında Google Cloud ile iş birliği yapacak ve veri merkezi ağını genişletecektir. Bu yeni bölge üç veya daha fazla alandan (zone) oluşacaktır.

Turkcell, Google Cloud'un stratejik iş ortağı olarak, bulut altyapısı ve hizmetleri alanındaki güçlü konumunu daha da pekiştirirken; Google Cloud hizmetlerinin yetkili satıcısı olarak faaliyet gösterecektir. Bu sayede, Türkiye genelinde her sektör ve ölçekteki şirketlerin buluta geçiş süreçlerini hızlandırmalarına ve bulut teknolojilerinin sunduğu avantajlardan en verimli şekilde yararlanmalarına katkı sağlanacaktır. Yeni bulut bölgesi, Türkiye'de yerel bir altyapı sunarak müşterilere verilerinin bulunduğu konum üzerinde daha fazla kontrol imkanı sağlayıp, yerel veri barındırma gereksinimlerini karşılamalarına yardımcı olacaktır.

Bu yeni bulut bölgesi, yüksek performanslı ve düşük gecikmeli Google Cloud hizmetleri sunarak Türkiye'nin dijital ekosistemini güçlendirmeyi hedeflemektedir. Bu bölge; veri analitiği, uygulama modernizasyonu, siber güvenlik ve dijital iş çözümleri alanlarında gelişmiş yetkinlikler sunarak, farklı sektörlerdeki kurumların inovasyon yapmalarına, büyümelerine ve daha verimli şekilde faaliyet göstermelerine olanak tanıyacaktır. İleri teknolojilere erişimi içermekte olan bu servisler, bulut ve yapay zeka (AI) hizmetlerine yönelik artan talebi karşılamak üzere tasarlanmıştır.

Bu önemli adım, Turkcell'in Türkiye'nin dijital dönüşümünü hızlandırma konusundaki kararlılığını vurgularken; ülkenin dijital ve yapay zeka alanlarında bölgesel bir inovasyon merkezi olarak konumunu güçlendirmesine katkı sağlamaktadır. Turkcell, iş planları kapsamında, veri merkezi kapasitesinin 2032 yıl sonuna kadar mevcut seviyesinin iki katını aşmasını öngörmektedir. Veri merkezi ve bulut gelirlerinin ise aynı dönemde ABD doları bazında altı katına çıkması hedeflemektedir.

Turkcell, bu iş birliği kapsamında 2032 yıl sonuna kadar yapacağı yatırımın 1 milyar ABD doları seviyesinde olacağını öngörmektedir.

