Borsada geçen hafta yeni iş ilişkisi duyuran 14 şirket var (10-14 Kasım)

Borsa İstanbul'da payları işlem gören ve geçen hafta KAP'a yeni iş ilişkisi başlığı altında açıklama yapan şirketler şöyle:
1 MİA TEKNOLOJİ A.Ş. (MIATK)
Açıklama şöyle:
Şirketimiz ile Enkonet Teknoloji A.Ş. arasında, Entegre Tesis Yönetim Sistemi yazılımının geliştirilmesi ve uygulanmasına yönelik KDV hariç 35.025.750,00 TL bedelli sözleşme 10.11.2025 tarihinde imzalanmıştır. Sözleşme kapsamında geliştirme ve teslim süresi 45 (kırk beş) gün olarak belirlenmiştir.
Söz konusu proje, şirketimizin Ar-Ge ve teknoloji geliştirme faaliyetleri kapsamında ürün portföyünü güçlendirmesi ve mevcut çözümlerinin farklı sektörlere ölçeklenebilir şekilde yaygınlaşmasına katkı sağlayacaktır.
2 VBT YAZILIM A.Ş. (VBTYZ)
Açıklama şöyle:
Şirketimiz, Türkiye'de yerleşik bir havayolu şirketi ile Ana Sistem Donanım Yenileme ve Ek Lisans Kapasitesi Temini konulu, 3 yıl süreli bir sözleşme imzalamıştır. Sözleşmenin toplam bedeli 7.120.000 ABD Doları + KDV'dir.
3 ÖZATA DENİZCİLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (OZATD)
Açıklama şöyle:
Şirketimiz, 10.11.2025 tarihinde yurt dışında mukim bir firma ile 1.450.000,00 USD tutarında (yaklaşık 61.173.035,00 TL, 10.11.2025 TCMB döviz satış kuru alınmıştır) iki Adet Gemi Tamir Bakım ve Onarım sözleşmesi imzalanmıştır.
Sözleşme konusu işin 2025 yılı iş hacmine ve finansal tablolarına olumlu katkı sağlayacağı öngörülmektedir.
4 ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (ASELS)
Şirketten geçen hafta yapılan iki açıklama şöyle:
ASELSAN ile Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı arasında, Hava Savunma Sistemlerinin devam eden seri üretim projelerine ilave olarak toplam tutarı 1.122.139.260 Avro olan yeni sözleşmeler imzalanmıştır. Sözleşmeler kapsamında teslimatlar 2027-2030 yılları arasında gerçekleştirilecektir.
ASELSAN, yurt dışındaki son kullanıcılarına yönelik olarak Uzaktan Komutalı Silah Sistemleri, Haberleşme, Radar, Elektro-Optik ve Elektronik Harp Sistemlerinden oluşan faydalı yüklerin ihracatına ilişkin toplam tutarı 153,8 Milyon ABD Doları olan satış sözleşmeleri imzalamıştır.
5 BİRLEŞİM MÜHENDİSLİK ISITMA SOĞUTMA HAVALANDIRMA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (BRLSM)
Açıklama şöyle:
Şirket'imiz ile REC Uluslararası İnşaat Yatırım San. ve Tic. A.Ş. arasında mekanik tesisatı işleri ile ilgili olarak bugün (11.11.2025) bir sözleşme imzalanmıştır. Sözleşme tutarı 3.894.896,22-USD (KDV Hariç) ve 185.000.000-TL (KDV Hariç) olup güncel döviz kuru ile toplam TL karşılığı 419.237.545,58-TL (KDV Dahil)'dir. Projenin 5 ay içinde tamamlanması planlanmaktadır.
6 BÜLBÜLOĞLU VİNÇ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (BVSAN)
Açıklama şöyle:
Şirketimiz yurt dışında faaliyet gösteren bir firma ile iki adet vinç üretimi ve teslimi konusunda toplam 428.000 Avro (KDV Hariç) tutarında bir sözleşme imzalamış olup, söz konusu vinçlerin üretim ve tesliminin 2026 yılının ikinci çeyreğinde tamamlanması planlanmaktadır.
7 ONUR YÜKSEK TEKNOLOJİ A.Ş. (ONRYT)
Açıklama şöyle:
Şirketimizin Sahil-Net Deniz Sistemlerinin yaygınlaştırılması amacıyla Savunma Sanayii Başkanlığı ile sözleşme görüşmelerine başladığı 20.09.2024 tarihinde kamuoyuyla paylaşılmıştır. Sözleşme görüşmeleri tamamlanmış, imza aşamasına geçilmesi için gereken resmi evraklar ve teminatlar hazırlanmıştır. Proje büyüklüğü, 9.600.000 USD seviyesinde olup, ayrıca 391.620 USD de opsiyonları bulunmaktadır. Projenin; ciro, operasyonel karlılık ve likidite anlamında finansal tablolara olumlu etkisi beklenmektedir. Kasım ayı içerisinde tamamlanması beklenen sözleşme imzası ve detaylarıyla ilgili bilgiler yatırımcılarımız ve kamuoyu ile bilahare paylaşılacaktır. İşbu açıklama Özel Durumlar Tebliği'nin 23. maddesi 7. fıkrası uyarınca yapılmaktadır.
8 ÖZYAŞAR TEL VE GALVANİZLEME SANAYİ A.Ş. (OZYSR)
Açıklama şöyle:
Şirketimiz Özyaşar Tel ve Galvanizleme San.A.Ş., yurtiçinde ve yurtdışında yerleşik muhtelif müşterilerinden, 3.900 ton civarında yeni sipariş almıştır.
9 TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş. (TCELL)
Açıklama şöyle:
Turkcell ve bağlı ortaklıkları ("Turkcell Grubu"), Google ve şirketleri ("Google Cloud") ile, Google Cloud hizmetlerinin Türkiye'de sunulması ve kurumların bulut teknolojilerini benimsemesini desteklemeyi amaçlayan stratejik bir iş birliğine imza atmıştır. Bu iş birliği kapsamında Turkcell, Türkiye'de 2028- 2029 yılları arasında faaliyete geçmesi planlanan yeni Google Cloud bölgesi için gerekli altyapının sağlanmasında Google Cloud ile iş birliği yapacak ve veri merkezi ağını genişletecektir. Bu yeni bölge üç veya daha fazla alandan (zone) oluşacaktır.
Turkcell, Google Cloud'un stratejik iş ortağı olarak, bulut altyapısı ve hizmetleri alanındaki güçlü konumunu daha da pekiştirirken; Google Cloud hizmetlerinin yetkili satıcısı olarak faaliyet gösterecektir. Bu sayede, Türkiye genelinde her sektör ve ölçekteki şirketlerin buluta geçiş süreçlerini hızlandırmalarına ve bulut teknolojilerinin sunduğu avantajlardan en verimli şekilde yararlanmalarına katkı sağlanacaktır. Yeni bulut bölgesi, Türkiye'de yerel bir altyapı sunarak müşterilere verilerinin bulunduğu konum üzerinde daha fazla kontrol imkanı sağlayıp, yerel veri barındırma gereksinimlerini karşılamalarına yardımcı olacaktır.
Bu yeni bulut bölgesi, yüksek performanslı ve düşük gecikmeli Google Cloud hizmetleri sunarak Türkiye'nin dijital ekosistemini güçlendirmeyi hedeflemektedir. Bu bölge; veri analitiği, uygulama modernizasyonu, siber güvenlik ve dijital iş çözümleri alanlarında gelişmiş yetkinlikler sunarak, farklı sektörlerdeki kurumların inovasyon yapmalarına, büyümelerine ve daha verimli şekilde faaliyet göstermelerine olanak tanıyacaktır. İleri teknolojilere erişimi içermekte olan bu servisler, bulut ve yapay zeka (AI) hizmetlerine yönelik artan talebi karşılamak üzere tasarlanmıştır.
Bu önemli adım, Turkcell'in Türkiye'nin dijital dönüşümünü hızlandırma konusundaki kararlılığını vurgularken; ülkenin dijital ve yapay zeka alanlarında bölgesel bir inovasyon merkezi olarak konumunu güçlendirmesine katkı sağlamaktadır. Turkcell, iş planları kapsamında, veri merkezi kapasitesinin 2032 yıl sonuna kadar mevcut seviyesinin iki katını aşmasını öngörmektedir. Veri merkezi ve bulut gelirlerinin ise aynı dönemde ABD doları bazında altı katına çıkması hedeflemektedir.
Turkcell, bu iş birliği kapsamında 2032 yıl sonuna kadar yapacağı yatırımın 1 milyar ABD doları seviyesinde olacağını öngörmektedir.
10 HAREKET PROJE TAŞIMACILIĞI VE YÜK MÜHENDİSLİĞİ A.Ş. (HRKET)
Açıklama şöyle:
Şirketimiz Özbekistan'da yapımı devam eden Navoi-3 Doğalgaz Çevrim Santrali Projesi'ne ait ağır kaldırma ve uzun dönemli ekipman kiralama hizmeti verilmesi konusunda sözleşme imzalamıştır. Söz konusu proje 9 ay sürecek olup, imzalanan sözleşmenin toplam bedeli 5.600.000 EURO'dur.
11 GİRİŞİM ELEKTRİK SANAYİ TAAHHÜT VE TİCARET A.Ş. (GESAN)
Açıklama şöyle:
Şirketimiz, Kuzey Makedonya'da yerleşik bir firma ile, Kuzey Makedonya'nın Negotino Bölgesi'nde gerçekleştirilecek "Güneş Enerjisi Santrali (GES) Anahtar Teslim Yapım İşi ve Trafo Merkezi Yapım İşi" kapsamında bir sözleşme imzalamıştır. Sözleşmenin toplam bedeli 34.012.900 Euro + vergiler (Otuz Dört Milyon On İki Bin Dokuz Yüz Euro + vergiler) olup, güncel Euro/TL kuru baz alındığında yaklaşık 1.660.775.078 TL'ye tekabül etmektedir. İş kapsamında santral ve trafo merkezi projeleri anahtar teslim olarak gerçekleştirilecektir. İlgili proje kapsamında; güneş enerjisi santrali kurulumunda kullanılacak trafo köşkleri (OG ve AG anahtarlama ürünleri ile trafolar) ile trafo merkezi yapımında kullanılacak şalt ürünleri, güç trafoları ve akım-gerilim trafoları, bağlı ortaklıklarımız Europower Enerji A.Ş., Europower World Enerji A.Ş. ve Euromek Elektrik A.Ş. tarafından temin edilecektir.
12 REEDER TEKNOLOJİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (REEDR)
Şirketten geçen hafta yapılan iki açıklama şöyle:
Şirketimiz ile Leaderhub Technology Co., Ltd. ("Leaderhub", Çin Halk Cumhuriyeti) Haibao Machinery araçları için, Türkiye'de elektrikli golf araçları üretimi ve ihracatına yönelik bir ortak girişim şirketi kurulmasına ilişkin Niyet Mektubu imzalanmıştır.
Haibao Machinery reeder'ın reev Fancy modeli platform ortağı, Leaderhub Technology teknoloji transferi ortağı firmadır.
Bu kapsamda, ilk deneme amaçlı elektrikli golf aracı siparişi imzalanmış olup, ilk sevkiyatın 20 Kasım 2025 tarihinde gerçekleştirilmesi planlanmaktadır. Halihazırda Çin'de üretilmekte olan model, özellikle ABD pazarında yoğun ilgi görmekte olup yalnızca geçtiğimiz ay 1.210 adetlik satış gerçekleştirilmiştir. Bu performans, ürünün pazar kabulünü ve global talep potansiyelini ortaya koymaktadır.
Sevkiyat hacimlerinin tatmin edici seviyelere ulaşmasının ardından taraflar, NordeeC Mobility A.Ş. unvanlı ortak girişim şirketini kurarak üretim ve ihracat faaliyetlerini Türkiye merkezli olarak yürütmeyi hedeflemektedir. Pilot üretimin, 2025 yılı sonuna kadar Samsun'daki Reeder tesislerinde başlatılması, 2026 yılı itibarıyla yıllık 35.000 adetlik üretim kapasitesine ulaşılması planlanmaktadır.
Söz konusu iş birliği;
Türkiye'nin nitelikli iş gücü ve otomotiv üretim deneyimini,
Çin'in endüstriyel üretim ve tedarik gücünü,
ABD'nin pazar erişimi ve dağıtım kabiliyetini,
bir araya getirerek üç ülkenin stratejik avantajlarını ortak bir platformda buluşturmayı amaçlamaktadır.
Bu girişim, Reeder'in halka arzdan bu yana yürüttüğü mobilite yatırımlarının ilk uluslararası somut sonucu olup; Türkiye'ye yüksek katma değerli ihracat, döviz girdisi ve nitelikli istihdam kazandıracak stratejik bir adımdır.
Şirketimiz, elektrikli araç üretim faaliyetlerini üst segmente genişletme stratejisi kapsamında, LOJO EV Group Limited ile M1 sınıfı elektrikli otomobil (ReeV Aura) üretimine ve tedariğine ilişkin anlaşma imzalanmıştır.
Bu anlaşma, Reeder'ın elektrikli araç iş kolunu Le6 mikro segmentinden M1 otomobil segmentine taşıyarak şirketimizi uluslararası arenada rekabet gücü yüksek, tam ölçekli otomobil üreticisi konumuna getirecektir.
Dünya elektrikli otomobil satış verileri bazında özellikleri itibarıyla yüksek satış hacmi oluşturduğunu gördüğümüz Wuling Bingo modeli temel alınarak geliştirilen ReeV Aura, 350 km menzil ve 180 km/s azami hız özelliklerine sahip olup, M1 kategorisinde tam elektrikli bir otomobildir.
Üretim, şirketimizin Samsun'daki mevcut tesislerinde, hâlihazırda ReeV Fancy (Le6 segment) modelinin üretildiği hatların modernizasyonu ile gerçekleştirilecektir. İlk araç üretiminin 2025 yılı Aralık ayı ortasında başlaması planlanmaktadır.
13 ONCOSEM ONKOLOJİK SİSTEMLER SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (ONCSM)
Açıklama şöyle:
Şirketimiz ile Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi arasında "6 AY SÜRE İLE KEMOTERAPİ İLAÇ HAZIRLAMA HİZMET ALIMI" sözleşmesi 11.055.427,38 TL bedelle imzalanmıştır.
14 CW ENERJİ MÜHENDİSLİK TİCARET VE SANAYİ A.Ş. (CWENE)
Şirketten geçen hafta yapılan iki açıklama şöyle:
Şirketimiz bağlı ortaklığı CW Kurumsal Hizmetler ve Pazarlama A.Ş. ile Türkiye genelindeki bayi ve satış noktaları arasında gerçekleştirilen müzakereler çerçevesinde 2026 yılı faaliyet dönemi boyunca ürün alımına ilişkin olarak toplam 7 satış noktamız ile toplamda KDV Hariç 2.100.000.000,00 TL (İkiMilyarYüzMilyonTürkLirası) tutarında ürün satışına ilişkin ürün satışı çerçeve sözleşmesi imzalanmıştır. Ürün satışlarına ilişkin ödeme ve teslim gibi özel koşullar ve şartlar her bir alım kısmı için ayrıca kararlaştırılacak olup Sözleşme şirketimizin ürün portföyünde satış noktalarına satışa sunduğu tüm ürünleri kapsamaktadır. Ürünlerin kısımlar halinde 2026 yılı sonuna kadar teslimi planlanmaktadır.
Şirketimiz bağlı ortaklığı CW Solar Cell Enerji A.Ş. ile Amerika'da yerleşik bir müşterimiz arasında, 2025 yılında üretimine başladığımız yerli güneş paneli hücrelerimizin satışına ilişkin olarak, 26.507.250,00 USD (YirmiAltıMilyonBeşYüzYediBinİkiYüzElliAmerikanDoları) (Sözleşme imza tarihi itibarıyla bu tutar, TCMB döviz alış USD/TL kuru ile toplam 1.117.707.354,23 TL'ye tekabül etmektedir) tutarında ihracat kapsamında bir sözleşme imzalanmıştır. Söz konusu ürünlerin teslimatının 2026 yılının ikinci çeyreği sonuna kadar tamamlanması planlanmaktadır.