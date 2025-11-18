Park sorununa çözüm: Karavan Park kışın da dolu

"Kış aylarında da yoğunluk sürüyor"

Karavan tatilcilerinin başlıca sorunlarından olan park sorununa çözüm olarak hizmete açılan Karavan Park, açıldığı günden bu yana toplam 10 bin 610 karavan ve 23 bin 334 ziyaretçi ağırladı. Karavan Park, sadece yaz aylarında değil, kış mevsiminde de yüksek doluluk oranlarıyla hizmet vermeyi sürdürüyor. Kış aylarının gelmesiyle mevcut karavan sayısının hâlâ yüksek olması, Karavan Park'a duyulan ihtiyacın yıl boyunca devam ettiğini gösteriyor.