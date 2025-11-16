ABD'li fon yöneticisi fırsat gördüğü sektörleri anlatıyor

Business Insider, Catalyst Funds’ın yatırım direktörü David Miller'ın yorumlarını haberleştirmiş. Makaledeki yorumlar şöyle:
1 YAPAY ZEKA DESTEKLİ YÜKSELİŞ
Insider'a göre ABD'de en büyük teknoloji hisselerinin aşırı pahalı olup olmadığı konusunda tartışma sürüyor. Makaleye göre ABD borsasında 2025’te güçlü performansı ateşleyen yapay zeka odaklı yükseliş, her finans uzmanı tarafından aynı iyimserlikle karşılanmıyor. Catalyst Funds’ın kıdemli portföy yöneticisi David Miller da ekonominin yavaşlamasıyla birlikte teknoloji odaklı yükselişin zayıflacağından endişeli.
2 AŞIRI DEĞERLENMİŞ OLABİLİR
Miller, Business Insider’a yaptığı açıklamada, yıllardır piyasayı taşıyan teknoloji hisselerinin artık aşırı değerlenmiş olabileceğini söyledi. Yakın zamanda bir düzeltme beklediği için yapay zeka ve büyük teknoloji dışındaki büyüme fırsatlarına odaklanıyor. Miller, Palantir, Tesla ve Nvidia gibi sektör liderlerinin haftayı zayıf geçirmesine dikkat çekiyor.
3 YORUMLARI NE?
Miller, Insider’a şu değerlendirmede bulundu:
“Teknolojideki yüksek değerlemeler göz önüne alındığında, ekonomik veriler zayıflamaya devam ederse yatırımcı coşkusu çok hızlı sönebilir. Piyasanın iyimserliği büyük ölçüde şirketlerin yapay zeka harcamaları sayesinde gelirlerini daha da hızlandıracağı varsayımına dayanıyor. Eğer kurumsal bütçeler sıkılaşır ya da faizler uzun süre yüksek kalırsa bu varsayım ciddi şekilde test edilebilir.”
Miller ekonominin zayıfladığına işaret eden göstergeler olduğunu söylüyor.
4 FIRSAT GÖRDÜĞÜ SEKTÖRLER
Miller, teknoloji kaynaklı olası kayıplara karşı korunma stratejilerini değerlendiriyor. Makalede şu yorumları yapmış:
“AI ve geniş teknoloji sektörünün dışında, yavaşlayan büyümeden ya da kalıcı enflasyon baskılarından faydalanabilecek alanlarda en cazip fırsatları buluyoruz. Merkez bankası alımları, jeopolitik riskler ve ekonomi zayıflarsa reel faizlerin düşme olasılığı nedeniyle altın ve değerli metaller hâlâ çok çekici.”
5 ENERJİ, GAYRİMENKUL
Miller’a göre, ekonomik koşullar kötüleşirse veya AI rallisi toparlanamazsa nakit akışı güçlü olan, enflasyona karşı koruma sağlayan sektörler daha iyi performans gösterebilir. Bunlar arasında kamu hizmetleri (utilities), enerji ve bazı gayrimenkul yatırımları bulunuyor.
6 DENGE ŞART
Miller’a göre stratejileri belirlerken denge çok önemli. Şu yorumu yapıyor:
“Uzun vadeli potansiyel büyük, ancak kısa vadede bazı popüler teknoloji şirketlerinin fiyatları, temel göstergelerin çok ilerisinde. Bu nedenle seçicilik önemli; yatırımcıların AI pozisyonlarını, istikrarlı nakit akışı sağlayan ve düşük büyüme ya da yüksek volatilite ortamında iyi performans gösterebilen varlıklarla dengelemesi gerektiğini düşünüyoruz.”