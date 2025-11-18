Üçüncü çeyrek işsizlik rakamları açıklandı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), temmuz-eylül dönemine ilişkin iş gücü istatistiklerini açıkladı.

Buna göre, Türkiye genelinde 15 ve daha yukarı yaştaki kişilerde mevsim etkisinden arındırılmış işsiz sayısı, bu yılın temmuz-eylül döneminde bir önceki çeyreğe göre 26 bin kişi azalarak 3 milyon 10 bin kişi olarak tespit edildi.

Mevsim etkisinden arındırılmış işsizlik oranı ise değişim göstermeyerek yüzde 8,5 seviyesinde gerçekleşti.

İşsizlik oranı, söz konusu dönemde geçen yılın aynı dönemine göre 0,2 puan azaldı.

İşsizlik oranı erkeklerde yüzde 7, kadınlarda yüzde 11,2 olarak öngörüldü.

15-24 yaş grubunu kapsayan genç nüfusta mevsim etkisinden arındırılmış işsizlik oranı, bu yılın üçüncü çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre 0,5 puanlık azalışla yüzde 15,3 oldu. Bu yaş grubunda işsizlik oranı erkeklerde yüzde 11,7, kadınlarda yüzde 21,8 olarak tahmin edildi.

TÜİK geçmişe dönük bazı çeyreklik işsizlik verilerinde revizyona da gitti.

Mevsim etkisinden arındırılmış istihdam edilenlerin sayısı, yılın üçüncü çeyreğinde bir önceki çeyreğe kıyasla 65 bin kişi artarak 32 milyon 558 bin kişiyi buldu. İstihdam oranı da değişim göstermeyerek yüzde 49 olarak tespit edildi. Bu oran erkeklerde yüzde 66,2 iken kadınlarda yüzde 32,1 olarak gerçekleşti.

Mevsim etkisinden arındırılmış iş gücü, söz konusu dönemde 39 bin kişi artarak 35 milyon 568 bin kişiye çıktı. İş gücüne katılma oranı da 0,1 puanlık azalışla yüzde 53,5'e geriledi. İş gücüne katılma oranı erkeklerde yüzde 71,2, kadınlarda yüzde 36,2 oldu.

Bu dönemde istihdam edilenlerin sayısı, bir önceki çeyreğe göre tarım sektöründe 13 bin kişi, inşaat sektöründe 40 bin kişi, hizmet sektöründe 159 bin kişi artarken sanayi sektöründe 147 bin kişi azaldı. İstihdam edilenlerin yüzde 14'ü tarım, yüzde 19,8'i sanayi, yüzde 7'si inşaat, yüzde 59,3'ü hizmet sektöründe yer aldı.

İstihdam edilenlerden referans döneminde işbaşında olanların, mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış haftalık ortalama fiili çalışma süresi bu yılın üçüncü çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre 0,4 saat artarak 42,5 saat olarak gerçekleşti.

Zamana bağlı eksik istihdam, potansiyel iş gücü ve işsizlerden oluşan atıl iş gücü oranı üçüncü çeyrekte bir önceki çeyreğe göre 2,6 puanlık azalışla yüzde 29,4 oldu. Zamana bağlı eksik istihdam ve işsizlerin bütünleşik oranı yüzde 18,9 iken potansiyel iş gücü ve işsizlerin bütünleşik oranı yüzde 20,3 olarak tahmin edildi.