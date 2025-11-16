Hafta sonu açıklanan portföye göre Berkshire, Google’ın ana şirketi Alphabet’in 17,8 milyonun üzerinde Class A hissesini satın aldı. Toplam değeri 4,9 milyar dolar olan bu yatırım, şirketin üçünçü çeyrekte yaptığı en büyük hisse alımı oldu. Haber sonrası Alphabet hisseleri mesai sonrası işlemlerde %3,5 yükseldi. Bu açıklama, Warren Buffett’ın 60 yıllık CEO’luk döneminin sona ermesinden önce şirketin son kez paylaştığı portföy güncellemesi oldu.

BU ALIMI KİM YAPTI?

CNBC'nin analizine göre şu anda alımı kimin gerçekleştirdiği kesin olarak bilinmiyor. Yatırım büyüklüğü Warren Buffett’ı işaret etse de, Alphabet’in yıl içinde %51’in üzerinde değer kazanmış olması ve Buffett’ın teknoloji hisselerinden genellikle uzak durması soru işaretlerini artırıyor.

Buffett daha önce Alphabet’i erken dönemde almamayı “büyük bir hata” olarak nitelemişti ancak yıllarca bu kararı telafi de etmemişti.

Reuters'a göre de Alphabet yatırımı, Buffett’ın geleneksel “değer yatırımcılığı” yaklaşımı ve teknoloji şirketlerine yönelik temkinli duruşu düşünüldüğünde dikkat çekici bir adım. Buffett, iPhone üreticisi Apple’ı teknoloji şirketinden çok “tüketici ürünleri şirketi” olarak değerlendiriyor.

Bu nedenle bazı analistler, alımın:

Yakında CEO’luk koltuğuna oturacak Greg Abel, ya da Berkshire’ın portföy yöneticileri Ted Weschler veya Todd Combs tarafından yapılmış olabileceğini düşünüyor.

PORTFÖYDEKİ DİĞER HAREKETLER

Alphabet, üçüncü çeyreğin en büyük hisse eklemesi olurken, portföyde bazı dikkat çekici satışlar da gerçekleşti.

Berkshire, Temmuz–Eylül döneminde 6,4 milyar dolarlık hisse alıp 12,5 milyar dolarlık satış yaptı; böylece üst üste 12. çeyrekte de satış tarafında oldu. Bu dönemde şirketin nakit varlığı rekor seviyeye, 381,7 milyar dolara yükseldi.

Berkshire, Apple’daki hissesini üçüncü çeyrekte 280 milyon adetten 238,2 milyon adede düşürdü ve geçmişte sahip olduğu 900 milyondan fazla hissenin neredeyse dörtte üçünü satmış oldu. Buna rağmen Apple, 60,7 milyar dolarlık değeriyle Berkshire’ın portföyündeki en büyük hisse pozisyonu olmaya devam etti.

üçüncü çeyrekte 280 milyon adetten 238,2 milyon adede düşürdü ve geçmişte sahip olduğu 900 milyondan fazla hissenin neredeyse dörtte üçünü satmış oldu. Buna rağmen Apple, 60,7 milyar dolarlık değeriyle Berkshire’ın portföyündeki en büyük hisse pozisyonu olmaya devam etti. Berkshire ayrıca Bank of America’daki hissesinin %6’sını daha sattı; bu satış geçen yılın üçüncü çeyreğinde başlamıştı. Buna rağmen banka, holdingin üçüncü büyük hisse yatırımı olmaya devam ediyor.

bu satış geçen yılın üçüncü çeyreğinde başlamıştı. Buna rağmen banka, holdingin üçüncü büyük hisse yatırımı olmaya devam ediyor. Berkshire, konut üreticisi DR Horton’daki hissesini tamamen satarken; Chubb sigorta, Domino’s Pizza gibi bazı şirketlerdeki hisselerini artırdı.

Buffett, şirketi 1 Ocak’ta yönetime geçecek olan Greg Abel’e devretmeye hazırlanırken, Berkshire’ın nakit birikimini yüksek seviyede tutuyor. Yatırımcılar ve analistler, Nebraska merkezli şirketin değerlemeler konusunda uzun süredir temkinli davrandığını; kendi hisselerini bir yıldan uzun süredir geri almadığını ve büyük bir şirket satın alımına neredeyse 10 yıldır girişmediğini belirtiyor.