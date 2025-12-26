2025-2026 eğitim-öğretim yılının ilk yarısı tamamlanırken, bugün (26 Aralık 2025) itibarıyla öğrenciler ve veliler için "15 tatil" heyecanı iyice artmış durumda. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından yayımlanan güncel takvime göre, yoğun geçen dönemin ardından verilecek olan mola için tüm tarihler netleşti.

15 tatil ne zaman, kaç gün kaldı? 2026 Yarıyıl tatili (Sömestr) başlangıç ve bitiş tarihleri

Milli Eğitim Bakanlığı'nın (MEB) 2025-2026 çalışma takvimine göre, milyonlarca öğrenci ve velinin beklediği sömestr tatili için geri sayım başladı. Bugün (26 Aralık 2025) itibarıyla, birinci dönemin tamamlanmasına yaklaşık 3 hafta kalmış durumda.

İşte Ocak 2026 yarıyıl tatili takviminin tüm detayları:

15 Tatil (Sömestr) Takvimi

Karnelerin Alınışı: Öğrenciler, 2025-2026 eğitim yılının ilk karnelerini 16 Ocak 2026 Cuma günü alacaklar.

Tatil Başlangıcı: Yarıyıl tatili resmi olarak 19 Ocak 2026 Pazartesi günü başlayacak.

Tatil Bitişi: İki haftalık mola 30 Ocak 2026 Cuma günü sona erecek.

Okulların Açılışı: İkinci dönemin ilk zili 2 Şubat 2026 Pazartesi günü çalacak.