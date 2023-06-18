2023 YKS AYT soruları nasıldı? Doğa Koleji'nden AYT yorumları

YKS maratonunda bugün tüm oturumlar tamamlandı. Üniversite adayları, YKS'nin ilk oturumu olan Temel Yeterlilik Testi sorularını (TYT) dün yanıtlamıştı. Bugün ise Alan Yeterlilik Testleri (AYT) ile üçüncü ve son oturum Yabancı Dil Testi (YDT) yapıldı. YKS'nin birinci oturumu olan TYT'ye 3 milyon 527 bin 466 adayın; İkinci oturum olan AYT'ye 2 milyon 573 bin 156 adayın katılacağını açıklanmıştı. Üçüncü ve son oturum olan YDT'de ise İngilizceden 316 bin 572, Arapçadan 13 bin 774, Almancadan 4 bin 705, Fransızcadan 1745, Rusçadan 1218 kişinin katılacağı bilgisi verilmişti. 2022-YKS'ye başvuru sayısı 3 milyon 243 bin 425 olmuştu... Peki, 2023 YKS AYT soruları nasıldı? Doğa Koleji'nden AYT sorularına ilişkin yorumlar geldi. İşte 2023 YKS AYT yorumları:

Türk Dili ve Edebiyatı Bölüm Başkanı Emrah Özcan:"Divan edebiyatında sorulan surname ve mesnevi sorusu ayırt edici özelliktedir. 10. sınıf kazanımlarının önemini bir kez daha anladığımız bir sınav olmuştur"

Matematik Bölüm Başkanı Arzu Uz: "2023 AYT matematik soruları her sene olduğu gibi bu yıl da bilgi ağırlıklıydı"

2023 YKS AYT SORULARI NASILDI?

TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI

Doğa Koleji'nden yapılan açıklamada görüşlerine yer verilen Doğa Koleji Türk Dili ve Edebiyatı Bölüm Başkanı Emrah Özcan, edebiyat testinin, bilen ile bilmeyen öğrenciyi ayırt edici özellikle olduğunu vurguladı.

AYT'de yer alan divan edebiyatı ve şiir bilgisi ile ilgili soruların, son senelerde sınavın en önemli belirleyicisi olduğunu hatırlatan Özcan, şunları kaydetti:

"Okuduğunu anlama üzerinden 7 soru sorulmuştur. Divan edebiyatı ve şiir bilgisine ait soruları yapan öğrencilerin sınavda genel itibarıyla başarılı oldukları görülmüştür. Divan edebiyatında sorulan surname ve mesnevi sorusu ayırt edici özelliktedir. 10. sınıf kazanımlarının önemini bir kez daha anladığımız bir sınav olmuştur. Hikaye konusundan bir tane teknik sorusu ve Cumhuriyet Dönemi sanatçısı Haldun Taner üzerinden bir soru sorulmuştur. Yazar-eser verilerek gelen soruların sayısında artış olmuştur. Roman ve tiyatrodan soru gelmemesi sınavın kapsam geçerliliğini düşürmüştür."

MATEMATİK

Doğa Koleji Matematik Bölüm Başkanı Arzu Uz da matematiğin yine belirleyici olacağını aktararak, "2023 AYT matematik soruları her sene olduğu gibi bu yıl da bilgi ağırlıklıydı. Sınavda öğrenciler 26 matematik, 14 geometri (5 trigonometri dahil) sorusuna cevap verdiler. Genel olarak testin 9, 10, 11 ve 12. sınıf konularından farklı tarz sorulardan oluştuğu, içlerinde birkaç tanesinin çözümlerinin uzun olduğu söylenebilir. 12. sınıf ikinci dönem konuları limit, türev, integral ve çember analitiği konuları, sınav kapsamına dahil olmadığından sınavın konu dağılımı dengesi değişmiştir." değerlendirmesini yaptı.

FİZİK

Doğa Koleji Fizik Bölüm Başkanı Sema Balkan da sınavda adayların 11. sınıf müfredatının tamamı ve 12. sınıf 1. dönem konu kazanımlarına hakimiyetini ölçen, birden fazla kazanım kullanarak gerçek hayatla bağlantı kurulmuş, analiz ve yorum içeren, okul denemelerine paralel fizik sorularının sorulduğunu aktardı.

Balkan, "Sorulan 14 sorunun 9'u 11. sınıf 'kuvvet ve hareket ünitesinden Newton'un hareket yasaları, bir boyutta sabit ivmeli hareket, itme ve çizgisel momentum, tork ve denge konularından, elektrik ve manyetizma ünitesinden sığa, manyetizma, alternatif akım ve transformatörler konularından', 5'i 12. sınıf 'çembersel hareket ünitesinden düzgün çembersel hareket, eylemsizlik momenti konularından basit harmonik hareket, dalga mekaniği ünitesi su dalgalarında girişim konusundan' soruldu. 11. sınıf momentum, manyetik alan ve eylemsizlik momenti konularından çıkan soruların öğrencilerimiz için ayırt edici olacağı düşünülüyor." görüşlerini bildirdi.

- "Tarih dersi soruları önceki yıllara göre biraz daha zor"



Doğa Koleji Tarih Bölüm Başkanı Cem Şimşek de sınavda ED-SOS-1 ve SOS-2 bölümlerindeki tarih dersi sorularının önceki yıllara göre biraz daha zor olduğunu ifade ederek, şu bilgileri paylaştı:

"Yaşadığımız deprem felaketi nedeniyle sorumlu tutulan konular kısıtlanmıştı. Fakat buna rağmen sorulardaki konular daha da kısıtlı konulardan geldi. Mudanya, Lozan, Atatürk ilkeleri ve inkılapların bir kısmından AYT sorusu sorulmadı. Bu nedenle 2023 yılı AYT sınavının konu kapsamı açısından 'kapsama alanı dar bir sınav' olduğunu belirtmek gerekir. ED-SOS-1 ve SOS-2 bölümlerinde 10'uncu sınıf konularından sadece birer soru gelmesi, ağırlıklı olarak 9 ve 11. sınıf ünitelerinden soru gelmesi de sınavın konu dağılımında eşit ve dengeli bir dağılım olmadığını gösteriyor."

KİMYA

Doğa Koleji Kimya Bölüm Başkanı İbrahim Türken de "Kimya soruları öğrencilerden aldığımız bilgilere göre 11. sınıf kazanımları ve 12. sınıf ilk dönem kimya kazanımlarından gelmiştir. Bir önceki yıla nazaran öğrencilerin çok zorlanmayacağı soru tarzlarına bolca yer verilmiştir." ifadelerini kullandı.

BİYOLOJİ

Doğa Koleji Biyoloji Bölüm Başkanı Muhammet Kılıçöz de 12. sınıf ikinci döneme ait ünitelerin dahil olmadığı sınavda biyoloji sorularının müfredata uygun, dağılımları kolay, orta ve zor düzeyde olduğunu aktardı. Kılıçöz, çıkan soruların 4 yıllık biyoloji programındaki MEB müfredatına uygun sorular olduğunun belirlendiğini bildirdi.

COĞRAFYA

Doğa Koleji Coğrafya Bölüm Başkanı Osman Nuri Yakupoğlu da soruların, ÖSYM formatına ve MEB müfredatına uygun olarak orta seviyede seçici sorulardan oluştuğunu kaydetti.

FELSEFE

Doğa Koleji Felsefe Bölüm Başkanı Sabri Yılmaz da felsefe grubu sınavının felsefe, psikoloji, sosyoloji ve mantık sorularından oluştuğunu, öğrencilerden aldıkları bilgilere göre soruların yapısının okuduğunu anlama, yorumlama ve sonuca gitme şeklinde olduğunu ifade etti.

DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ

Doğa Koleji Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Bölüm Başkanı Abdullah Albayrak ise sınavda din kültürü ve ahlak bilgisi sorularında tüm lise müfredatına orantılı bir şekilde yer verildiğini ve müfredat dışı soru olmadığını vurguladı.